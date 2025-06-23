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Гросси впервые за полтора срока созвал совет управляющих МАГАТЭ - РИА Новости, 23.06.2025
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22:03 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/grossja-2024967769.html
Гросси впервые за полтора срока созвал совет управляющих МАГАТЭ
Гросси впервые за полтора срока созвал совет управляющих МАГАТЭ - РИА Новости, 23.06.2025
Гросси впервые за полтора срока созвал совет управляющих МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси созвал совет управляющих Агентства впервые за полтора срока в своей должности, это говорит о серьезной ситуации в Иране,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:03:00+03:00
2025-06-23T22:03:00+03:00
в мире
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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси созвал совет управляющих Агентства впервые за полтора срока в своей должности, это говорит о серьезной ситуации в Иране, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Как сообщалось ранее, в понедельник утром по инициативе Гросси состоялась внеочередная сессия совета управляющих Агентства по теме ударов США по ядерным объектам Ирана. "Эта спецсессия была созвана по инициативе гендиректора МАГАТЭ - не по инициативе какого-либо государства-члена Совета управляющих, а именно по его инициативе. Он имеет на это полномочия. Но важно понимать: за полтора срока своего пребывания в должности он впервые сам созвал специальную сессию совета управляющих. Это правильный шаг, и он отражает серьезность ситуации, с которой мы столкнулись в контексте сохранения режима нераспространения и режима гарантий МАГАТЭ", - сказал Устинов. Как он добавил, гендиректор прямо говорит, что нынешняя ситуация - после ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана - чревата крайне серьезными, судьбоносными последствиями для всей системы ядерного нераспространения. Поэтому необходимо предпринимать какие-то шаги. "Мы, естественно, это поддержали", - уточнил российский дипломат. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране: они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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в мире, иран, сша, россия, рафаэль гросси, дональд трамп, аббас аракчи, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Россия, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Гросси впервые за полтора срока созвал совет управляющих МАГАТЭ

Зампостпреда РФ в Вене Устинов: Гросси впервые созвал совет управляющих МАГАТЭ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси созвал совет управляющих Агентства впервые за полтора срока в своей должности, это говорит о серьезной ситуации в Иране, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.
Как сообщалось ранее, в понедельник утром по инициативе Гросси состоялась внеочередная сессия совета управляющих Агентства по теме ударов США по ядерным объектам Ирана.
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"Эта спецсессия была созвана по инициативе гендиректора МАГАТЭ - не по инициативе какого-либо государства-члена Совета управляющих, а именно по его инициативе. Он имеет на это полномочия. Но важно понимать: за полтора срока своего пребывания в должности он впервые сам созвал специальную сессию совета управляющих. Это правильный шаг, и он отражает серьезность ситуации, с которой мы столкнулись в контексте сохранения режима нераспространения и режима гарантий МАГАТЭ", - сказал Устинов.
Как он добавил, гендиректор прямо говорит, что нынешняя ситуация - после ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана - чревата крайне серьезными, судьбоносными последствиями для всей системы ядерного нераспространения. Поэтому необходимо предпринимать какие-то шаги. "Мы, естественно, это поддержали", - уточнил российский дипломат.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
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Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране: они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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В миреИранСШАРоссияРафаэль ГроссиДональд ТрампАббас АракчиМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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