Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 23.06.2025 (обновлено: 10:56 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/es-2024773435.html
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обещала обсудить обострение вокруг Ирана на фоне ударов США по иранским ядерным объектам на заседании министров иностранных дел... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:54:00+03:00
2025-06-23T10:56:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
кайя каллас
дональд трамп
рафаэль гросси
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обещала обсудить обострение вокруг Ирана на фоне ударов США по иранским ядерным объектам на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза в понедельник. "Ирану нельзя позволить разработать ядерное оружие, поскольку это будет представлять угрозу международной безопасности… Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию завтра",- написала Каллас в соцсети X. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Президент России Владимир Путин заявлял в интервью телеканалу Sky News Arabia, что таких доказательств нет ни у МАГАТЭ, ни у России. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, также сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
https://ria.ru/20250623/soyuzniki-2024770822.html
https://ria.ru/20250623/iran-2024771076.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_159:0:2652:1870_1920x0_80_0_0_1017ac73dfce78ccbaed740ec5f95498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), кайя каллас, дональд трамп, рафаэль гросси, евросоюз, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Кайя Каллас, Дональд Трамп, Рафаэль Гросси, Евросоюз, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана

Каллас: главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана после ударов США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обещала обсудить обострение вокруг Ирана на фоне ударов США по иранским ядерным объектам на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза в понедельник.
"Ирану нельзя позволить разработать ядерное оружие, поскольку это будет представлять угрозу международной безопасности… Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию завтра",- написала Каллас в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
08:00
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Президент России Владимир Путин заявлял в интервью телеканалу Sky News Arabia, что таких доказательств нет ни у МАГАТЭ, ни у России. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, также сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Союзники США не знали о планах атаковать Иран, заявило Минобороны Польши
10:46
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
МИД Ирана: Тегеран ожидает, что Москва сыграет свою роль после ударов США
10:47
 
В миреИранСШАТегеран (город)Кайя КалласДональд ТрампРафаэль ГроссиЕвросоюзМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала