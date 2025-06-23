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В Дагестане умерли сестры, пострадавшие при пожаре в частном доме - РИА Новости, 23.06.2025
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11:16 23.06.2025 (обновлено: 11:29 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/dagestan-2024778845.html
В Дагестане умерли сестры, пострадавшие при пожаре в частном доме
В Дагестане умерли сестры, пострадавшие при пожаре в частном доме - РИА Новости, 23.06.2025
В Дагестане умерли сестры, пострадавшие при пожаре в частном доме
Сестры шести и полутора лет, пострадавшие при пожаре в частном доме в Дагестане, скончались в больнице, сообщила пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:16:00+03:00
2025-06-23T11:29:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Сестры шести и полутора лет, пострадавшие при пожаре в частном доме в Дагестане, скончались в больнице, сообщила пресс-служба минздрава региона. По данным ГУ МЧС России по Дагестану, в воскресенье вечером произошел пожар в частном доме в селе Нижний Дженгутай Буйнакского района. Сообщалось, что были госпитализированы пять человек, в том числе четверо детей. "Женщина и четверо ее детей госпитализированы в ожоговый центр республиканской клинической больницы… Женщина получила более 60% ожогов поверхности тела, у двоих сыновей девяти и 11 лет и двоих дочерей шести и полутора лет - еще более обширные ожоги… К сожалению, несмотря на все усилия врачей, двух девочек спасти не удалось", – говорится в сообщении.
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республика дагестан
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происшествия, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане умерли сестры, пострадавшие при пожаре в частном доме

В Дагестане умерли две сестры, пострадавшие при пожаре в частном доме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Сестры шести и полутора лет, пострадавшие при пожаре в частном доме в Дагестане, скончались в больнице, сообщила пресс-служба минздрава региона.
По данным ГУ МЧС России по Дагестану, в воскресенье вечером произошел пожар в частном доме в селе Нижний Дженгутай Буйнакского района. Сообщалось, что были госпитализированы пять человек, в том числе четверо детей.
"Женщина и четверо ее детей госпитализированы в ожоговый центр республиканской клинической больницы… Женщина получила более 60% ожогов поверхности тела, у двоих сыновей девяти и 11 лет и двоих дочерей шести и полутора лет - еще более обширные ожоги… К сожалению, несмотря на все усилия врачей, двух девочек спасти не удалось", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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