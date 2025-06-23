Рейтинг@Mail.ru
Пять человек пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/dagestan-2024768712.html
Пять человек пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане
Пять человек пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане - РИА Новости, 23.06.2025
Пять человек пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане
Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:35:00+03:00
2025-06-23T10:35:00+03:00
происшествия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
буйнакский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_0:75:3211:1881_1920x0_80_0_0_9bc76c8f3c3160461465b20fe00a8673.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону."В 21.47 (22 июня - ред.) по системе 112 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в населенном пункте Нижний Дженгутай Буйнакского района… Пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу города Буйнакска с ожогами, в состоянии средней степени тяжести пять человек, в том числе четверо детей", – говорится в сообщении.В 22.28 мск пожар локализовали на площади 120 квадратных метров, в 22.30 мск ликвидировали открытое горение.
https://ria.ru/20250623/pozhar-2024727029.html
республика дагестан
россия
буйнакский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_9ebd1113ad9c9f825f0fa0b1b160f524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, буйнакский район
Происшествия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Буйнакский район
Пять человек пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане

В Дагестане 5 человек, в том числе 4 детей, пострадали при пожаре в частном доме

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДагестан
Дагестан - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дагестан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"В 21.47 (22 июня - ред.) по системе 112 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в населенном пункте Нижний Дженгутай Буйнакского района… Пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу города Буйнакска с ожогами, в состоянии средней степени тяжести пять человек, в том числе четверо детей", – говорится в сообщении.
В 22.28 мск пожар локализовали на площади 120 квадратных метров, в 22.30 мск ликвидировали открытое горение.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии
03:11
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияБуйнакский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала