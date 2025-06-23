https://ria.ru/20250623/dagestan-2024768712.html

Пять человек пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане

Пять человек пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане - РИА Новости, 23.06.2025

Пять человек пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане

Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:35:00+03:00

2025-06-23T10:35:00+03:00

2025-06-23T10:35:00+03:00

происшествия

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

буйнакский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_0:75:3211:1881_1920x0_80_0_0_9bc76c8f3c3160461465b20fe00a8673.jpg

МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону."В 21.47 (22 июня - ред.) по системе 112 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в населенном пункте Нижний Дженгутай Буйнакского района… Пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу города Буйнакска с ожогами, в состоянии средней степени тяжести пять человек, в том числе четверо детей", – говорится в сообщении.В 22.28 мск пожар локализовали на площади 120 квадратных метров, в 22.30 мск ликвидировали открытое горение.

https://ria.ru/20250623/pozhar-2024727029.html

республика дагестан

россия

буйнакский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, буйнакский район