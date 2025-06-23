https://ria.ru/20250623/dagestan-2024768712.html
Пять человек пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане
Пять человек пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане - РИА Новости, 23.06.2025
Пять человек пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане
Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:35:00+03:00
2025-06-23T10:35:00+03:00
2025-06-23T10:35:00+03:00
происшествия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
буйнакский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_0:75:3211:1881_1920x0_80_0_0_9bc76c8f3c3160461465b20fe00a8673.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону."В 21.47 (22 июня - ред.) по системе 112 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в населенном пункте Нижний Дженгутай Буйнакского района… Пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу города Буйнакска с ожогами, в состоянии средней степени тяжести пять человек, в том числе четверо детей", – говорится в сообщении.В 22.28 мск пожар локализовали на площади 120 квадратных метров, в 22.30 мск ликвидировали открытое горение.
https://ria.ru/20250623/pozhar-2024727029.html
республика дагестан
россия
буйнакский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_9ebd1113ad9c9f825f0fa0b1b160f524.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, буйнакский район
Происшествия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Буйнакский район
Пять человек пострадали при пожаре в частном доме в Дагестане
В Дагестане 5 человек, в том числе 4 детей, пострадали при пожаре в частном доме