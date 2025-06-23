https://ria.ru/20250623/bagreeva-2024653993.html

Московские заказчики заключили свыше 110 тыс контрактов с субъектами МСП

Московские заказчики заключили свыше 110 тыс контрактов с субъектами МСП - РИА Новости, 23.06.2025

Московские заказчики заключили свыше 110 тыс контрактов с субъектами МСП

Более 110 тысяч контрактов подписали с представителями малого и среднего бизнеса за пять месяцев 2025 года на московском Портале поставщиков, сообщила заммэра... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:15:00+03:00

2025-06-23T09:15:00+03:00

2025-06-23T10:52:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Более 110 тысяч контрактов подписали с представителями малого и среднего бизнеса за пять месяцев 2025 года на московском Портале поставщиков, сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития города (ДЭПР) Мария Багреева."Москва развивает сотрудничество с малым и средним бизнесом в сфере госзакупок. Представители МСП являются ключевыми игроками Портала поставщиков, специально созданного для проведения оперативных закупок малого объема. За пять месяцев этого года заказчики заключили на портале 110,3 тысячи контрактов с малым и средним бизнесом на сумму 24,3 миллиарда рублей", – рассказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.Заместитель мэра подчеркнула, что на платформе с января по май совершили около 116 тысяч сделок на 26,4 миллиарда рублей. Всего доля представителей малого и среднего предпринимательства в общем числе контрактов – свыше 90%. Среди наиболее популярных заказов, поступивших от города субъектам МСП – медицинские, строительные, информационно-технологические, хозяйственные товары, бытовая техника, а также услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту.На портале функционируют свыше 58 тысяч государственных и муниципальных поставщиков из 42 регионов России, в нем зарегистрированы свыше 375 тысяч предпринимателей. Каждый день при помощи платформы заключают порядка 1,5 тысячи контрактов.По словам главы департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, портал помогает поддерживать бизнес по всей стране. Ключевыми регионами по количеству закупок за пять месяцев стали Москва, Московская область, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург. С ними заключили порядка 84 тысяч контрактов на 19,2 миллиарда рублей.Как отметили в московском департаменте информационных технологий, бот автоматических ставок помогает поставщикам участвовать одновременно в нескольких котировочных сессиях. С помощью автоставок субъекты МСП могут оптимизировать ресурсы и активнее принимать участие в процедурах, а заказчикам сервис дает уменьшение первоначальной цены контракта в ходе котировочных сессий.За 12 лет работы портал стал инструментом, который помогает покупателю и продавцу найти друг друга и заключить честную сделку. Платформа постоянно развивается, отмечают в ДЭПР.Функциональным заказчиком портала является департамент Москвы по конкурентной политике, куратор технического развития платформы – столичный департамент информационных технологий.Развитие цифровых сервисов для предпринимателей соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и московского проекта "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщила, что специальный торговый бот на Портале поставщиков помог заключить более 215 тысяч контрактов с осени 2022 года. За этот период заказчикам удалось сэкономить свыше 11 миллиардов рублей за счет снижения начальной цены.

https://ria.ru/20250529/bagreeva-2019825447.html

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