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Русский музей открыл выставку "Наш авангард" - РИА Новости, 23.06.2025
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12:19 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/avangard-2024766560.html
Русский музей открыл выставку "Наш авангард"
Русский музей открыл выставку "Наш авангард" - РИА Новости, 23.06.2025
Русский музей открыл выставку "Наш авангард"
Выставка "Наш авангард" открылась в Русском музее в дни проведения XXVIII Петербургского международного экономического форума, сообщили в министерстве культуры... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:19:00+03:00
2025-06-23T12:19:00+03:00
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санкт-петербург
казимир малевич
василий кандинский
марк шагал
русский музей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Выставка "Наш авангард" открылась в Русском музее в дни проведения XXVIII Петербургского международного экономического форума, сообщили в министерстве культуры РФ.&quot;Русский музей возвращает этот ярчайший феномен русского художественного наследия отечественному зрителю. Дни Петербургского международного экономического форума – лучшая возможность для гостей и ценителей искусства со всего мира, которые сейчас съезжаются в Петербург, увидеть русский авангард в России в Русском музее&quot;, – приводятся в сообщении слова генерального директора Русского музея Аллы Маниловой.В состав выставки вошло более 400 главных шедевров Малевича, Кандинского, Шагала и других новаторов искусства, отметили организаторы. Основой экспозиции, разместившейся в 20 залах корпуса Бенуа Русского музея, стала музейная коллекция русского авангарда, насчитывающая более 1,8 тысяч работ знаковых художников начала XX века. Это крупнейшее в мире собрание произведений, представляющих яркий феномен отечественного художественного наследия.Кроме того, в состав выставки вошли работы из фондов Третьяковской галереи, Ростовского музея-заповедника, Нижегородского государственного художественного музея и других музеев России. Некоторые предметы можно увидеть в Санкт-Петербурге впервые, добавили в ведомстве.На выставке можно увидеть такие картины как "Черный квадрат", "Черный крест" и "Черный круг" – Казимира Малевича, абстракции Василия Кандинского, аналитическое искусство Павла Филонова, "Угловые контррельефы" Владимира Татлина. Посетители увидят и "Венеру" Михаила Ларионова, "Велосипедиста" Натальи Гончаровой, "Прогулку" Марка Шагала, а также работы Ольги Розановой, Любови Поповой, Михаила Матюшина, Елены Гуро и других классиков русского авангарда, каждый из которых внес свой неповторимый вклад в развитие мирового искусства.Посетители также увидят портреты и автопортреты художников, поэтов и музыкантов эпохи. Дополняют экспозицию предметы декоративно-прикладного искусства, в том числе супрематический фарфор, а также документальные материалы – письма, дневники, каталоги, фотографии, позволяющие больше узнать о контексте эпохи. Выставка завершается видеодемонстрацией костюмов, созданных Казимиром Малевичем для оперы "Победа над Солнцем", которую сопровождает футуристическая музыка Михаила Матюшина.Посетить экспозицию можно будет до 1 декабря.
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россия, санкт-петербург, казимир малевич, василий кандинский, марк шагал, русский музей, алла манилова
Музейные маршруты России, Россия, Санкт-Петербург, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Марк Шагал, Русский музей, Алла Манилова
Русский музей открыл выставку "Наш авангард"

Русский музей открыл выставку "Наш авангард" в рамках ПМЭФ-2025

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Наш авангард в Русском музее"
Выставка Наш авангард в Русском музее - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Выставка "Наш авангард" открылась в Русском музее в дни проведения XXVIII Петербургского международного экономического форума, сообщили в министерстве культуры РФ.
«

"Русский музей возвращает этот ярчайший феномен русского художественного наследия отечественному зрителю. Дни Петербургского международного экономического форума – лучшая возможность для гостей и ценителей искусства со всего мира, которые сейчас съезжаются в Петербург, увидеть русский авангард в России в Русском музее", – приводятся в сообщении слова генерального директора Русского музея Аллы Маниловой.

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Наш авангард в Русском музее"
Выставка Наш авангард в Русском музее
Выставка "Наш авангард в Русском музее"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 3
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Наш авангард в Русском музее"
Выставка Наш авангард в Русском музее
Выставка "Наш авангард в Русском музее"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 3
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Наш авангард в Русском музее"
Выставка Наш авангард в Русском музее
Выставка "Наш авангард в Русском музее"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 3
Выставка "Наш авангард в Русском музее"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 3
Выставка "Наш авангард в Русском музее"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 3
Выставка "Наш авангард в Русском музее"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 3
В состав выставки вошло более 400 главных шедевров Малевича, Кандинского, Шагала и других новаторов искусства, отметили организаторы. Основой экспозиции, разместившейся в 20 залах корпуса Бенуа Русского музея, стала музейная коллекция русского авангарда, насчитывающая более 1,8 тысяч работ знаковых художников начала XX века. Это крупнейшее в мире собрание произведений, представляющих яркий феномен отечественного художественного наследия.
Кроме того, в состав выставки вошли работы из фондов Третьяковской галереи, Ростовского музея-заповедника, Нижегородского государственного художественного музея и других музеев России. Некоторые предметы можно увидеть в Санкт-Петербурге впервые, добавили в ведомстве.
На выставке можно увидеть такие картины как "Черный квадрат", "Черный крест" и "Черный круг" – Казимира Малевича, абстракции Василия Кандинского, аналитическое искусство Павла Филонова, "Угловые контррельефы" Владимира Татлина. Посетители увидят и "Венеру" Михаила Ларионова, "Велосипедиста" Натальи Гончаровой, "Прогулку" Марка Шагала, а также работы Ольги Розановой, Любови Поповой, Михаила Матюшина, Елены Гуро и других классиков русского авангарда, каждый из которых внес свой неповторимый вклад в развитие мирового искусства.
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Наш авангард в Русском музее"
Выставка Наш авангард в Русском музее
Выставка "Наш авангард в Русском музее"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 2
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Наш авангард в Русском музее"
Выставка Наш авангард в Русском музее
Выставка "Наш авангард в Русском музее"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 2
Выставка "Наш авангард в Русском музее"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 2
Выставка "Наш авангард в Русском музее"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 2
Посетители также увидят портреты и автопортреты художников, поэтов и музыкантов эпохи. Дополняют экспозицию предметы декоративно-прикладного искусства, в том числе супрематический фарфор, а также документальные материалы – письма, дневники, каталоги, фотографии, позволяющие больше узнать о контексте эпохи. Выставка завершается видеодемонстрацией костюмов, созданных Казимиром Малевичем для оперы "Победа над Солнцем", которую сопровождает футуристическая музыка Михаила Матюшина.
Посетить экспозицию можно будет до 1 декабря.
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Музейные маршруты РоссииРоссияСанкт-ПетербургКазимир МалевичВасилий КандинскийМарк ШагалРусский музейАлла Манилова
 
 
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