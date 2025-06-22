https://ria.ru/20250622/vsu-2024679281.html

ВСУ создали специальную группу для обороны Сум, заявил Сырский

ВСУ создали специальную группу для обороны Сум, заявил Сырский - РИА Новости, 22.06.2025

ВСУ создали специальную группу для обороны Сум, заявил Сырский

Для обороны Сум создана отдельная группа в составе ВСУ и назначен ответственный за возведение фортификационных сооружений, сообщил главнокомандующий украинской... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T18:01:00+03:00

2025-06-22T18:01:00+03:00

2025-06-22T18:01:00+03:00

в мире

россия

сумская область

сумы

александр сырский

владимир путин

алексей гончаренко

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1ec4631d3ef29f5091bdf6ab1c349f1.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Для обороны Сум создана отдельная группа в составе ВСУ и назначен ответственный за возведение фортификационных сооружений, сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский. В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. По его словам, действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, при этом глубина зоны безопасности там составляет от восьми до 12 километров. "Принимаем необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр. В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений; назначен заместитель командира ОТУ по вопросам фортификаций", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 21 июня заявил, что в Сумской области Украины на границе с Курской областью РФ обнаружено, что тетраэдры (так называемые "зубов дракона") не были установлены и просто лежат вдоль дороги с января. Украинский парламентарий Сергей Рахманин заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области.

https://ria.ru/20250622/sumy-2024594233.html

https://ria.ru/20250622/sumy-2024558076.html

россия

сумская область

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сумская область, сумы, александр сырский, владимир путин, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины