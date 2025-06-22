ВСУ создали специальную группу для обороны Сум, заявил Сырский
Сырский заявил о наращивании фортификационной инфраструктуры ВСУ в Сумах
© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Для обороны Сум создана отдельная группа в составе ВСУ и назначен ответственный за возведение фортификационных сооружений, сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. По его словам, действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, при этом глубина зоны безопасности там составляет от восьми до 12 километров.
"Принимаем необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр. В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений; назначен заместитель командира ОТУ по вопросам фортификаций", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 21 июня заявил, что в Сумской области Украины на границе с Курской областью РФ обнаружено, что тетраэдры (так называемые "зубов дракона") не были установлены и просто лежат вдоль дороги с января.
Украинский парламентарий Сергей Рахманин заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области.