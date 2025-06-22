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Ушаков высказался о переговорах России и США по дипраздражителям - РИА Новости, 22.06.2025
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15:00 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/ushakov-2024645029.html
Ушаков высказался о переговорах России и США по дипраздражителям
Ушаков высказался о переговорах России и США по дипраздражителям - РИА Новости, 22.06.2025
Ушаков высказался о переговорах России и США по дипраздражителям
США предложат свой вариант места встречи для переговоров по дипраздражителям, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:00:00+03:00
2025-06-22T15:00:00+03:00
юрий ушаков
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в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США предложат свой вариант места встречи для переговоров по дипраздражителям, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Ушаков, отвечая на вопрос о паузе в переговорах по дипраздражителям, сообщил, что контакты были перенесены в том числе из-за того, что американской стороне по определенным соображениям не подошло место встречи. "И сейчас они будут предлагать другое", - сказал Ушаков. Ушаков допустил, что причиной переноса могли быть и другие вопросы. "Может быть, что-то еще, я не знаю, но прежде всего вопрос географии", - добавил Ушаков.
https://ria.ru/20250620/putin-2024377397.html
https://ria.ru/20250622/ushakov-2024644694.html
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юрий ушаков, россия, сша, в мире
Юрий Ушаков, Россия, США, В мире
Ушаков высказался о переговорах России и США по дипраздражителям

Ушаков: США предложат свое место встречи для переговоров по дипраздражителям

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США предложат свой вариант места встречи для переговоров по дипраздражителям, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Ушаков, отвечая на вопрос о паузе в переговорах по дипраздражителям, сообщил, что контакты были перенесены в том числе из-за того, что американской стороне по определенным соображениям не подошло место встречи.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин охарактеризовал отношения России и США
20 июня, 19:11
"И сейчас они будут предлагать другое", - сказал Ушаков.
Ушаков допустил, что причиной переноса могли быть и другие вопросы.
"Может быть, что-то еще, я не знаю, но прежде всего вопрос географии", - добавил Ушаков.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Ушаков рассказал о диалоге России и США по вопросам дипсобственности
Вчера, 14:57
 
Юрий УшаковРоссияСШАВ мире
 
 
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