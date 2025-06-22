https://ria.ru/20250622/ushakov-2024644694.html
Ушаков рассказал о диалоге России и США по вопросам дипсобственности
Ушаков рассказал о диалоге России и США по вопросам дипсобственности - РИА Новости, 22.06.2025
Ушаков рассказал о диалоге России и США по вопросам дипсобственности
Россия и США продолжают обсуждать многие вопросы, касающиеся дипломатической собственности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:57:00+03:00
2025-06-22T14:57:00+03:00
2025-06-22T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия и США продолжают обсуждать многие вопросы, касающиеся дипломатической собственности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Многие вопросы в данном контексте, они обсуждаются, продолжаются обсуждаться", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о контактах с США, в том числе по вопросам дипсобственности.
https://ria.ru/20250620/putin-2024377397.html
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юрий ушаков, павел зарубин, сша, россия, в мире
Юрий Ушаков, Павел Зарубин, США, Россия, В мире
Ушаков рассказал о диалоге России и США по вопросам дипсобственности
Ушаков: РФ и США продолжают обсуждать многие вопросы о дипсобственности