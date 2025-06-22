https://ria.ru/20250622/ukraina-2024677261.html

Балицкий пояснил, в чем видит различие между хохлами и украинцами

Балицкий пояснил, в чем видит различие между хохлами и украинцами - РИА Новости, 22.06.2025

Балицкий пояснил, в чем видит различие между хохлами и украинцами

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что для него понятия "украинцы" и "хохлы" не тождественны, поскольку к... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T17:47:00+03:00

2025-06-22T17:47:00+03:00

2025-06-22T17:47:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что для него понятия "украинцы" и "хохлы" не тождественны, поскольку к последним он относит помешанных на националистической идее. "Не украинцы, а вот эти хохлы, потому что я их называю не украинцами. Есть украинцы, а есть люди, которые сегодня просто подорваны, помешаны на националистической идее, которые могут запустить ракету по любому самолету, если им это выгодно, гражданскому. Это может быть где угодно. Мы же видим, что для них все цели и средства хороши", - сказал Балицкий. Ранее писатель Захар Прилепин заявил РИА Новости, что считает классика русской литературы Николая Гоголя "великим русским хохлом", поскольку тот сам "считал себя хохлом, гордился этим". Прилепин выразил мнение, что "таких великих русских хохлов у нас огромное количество". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, россия, днепр (река), евгений балицкий, захар прилепин, николай гоголь, украина