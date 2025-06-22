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Балицкий пояснил, в чем видит различие между хохлами и украинцами - РИА Новости, 22.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:47 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024677261.html
Балицкий пояснил, в чем видит различие между хохлами и украинцами
Балицкий пояснил, в чем видит различие между хохлами и украинцами - РИА Новости, 22.06.2025
Балицкий пояснил, в чем видит различие между хохлами и украинцами
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что для него понятия "украинцы" и "хохлы" не тождественны, поскольку к... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:47:00+03:00
2025-06-22T17:47:00+03:00
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днепр (река)
евгений балицкий
захар прилепин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что для него понятия "украинцы" и "хохлы" не тождественны, поскольку к последним он относит помешанных на националистической идее. "Не украинцы, а вот эти хохлы, потому что я их называю не украинцами. Есть украинцы, а есть люди, которые сегодня просто подорваны, помешаны на националистической идее, которые могут запустить ракету по любому самолету, если им это выгодно, гражданскому. Это может быть где угодно. Мы же видим, что для них все цели и средства хороши", - сказал Балицкий. Ранее писатель Захар Прилепин заявил РИА Новости, что считает классика русской литературы Николая Гоголя "великим русским хохлом", поскольку тот сам "считал себя хохлом, гордился этим". Прилепин выразил мнение, что "таких великих русских хохлов у нас огромное количество". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html
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в мире, запорожская область, россия, днепр (река), евгений балицкий, захар прилепин, николай гоголь, украина
ПМЭФ-2025, В мире, Запорожская область, Россия, Днепр (река), Евгений Балицкий, Захар Прилепин, Николай Гоголь, Украина
Балицкий пояснил, в чем видит различие между хохлами и украинцами

Балицкий назвал помешанных на националистической идее украинцев хохлами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ-2025
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что для него понятия "украинцы" и "хохлы" не тождественны, поскольку к последним он относит помешанных на националистической идее.
«
"Не украинцы, а вот эти хохлы, потому что я их называю не украинцами. Есть украинцы, а есть люди, которые сегодня просто подорваны, помешаны на националистической идее, которые могут запустить ракету по любому самолету, если им это выгодно, гражданскому. Это может быть где угодно. Мы же видим, что для них все цели и средства хороши", - сказал Балицкий.
Ранее писатель Захар Прилепин заявил РИА Новости, что считает классика русской литературы Николая Гоголя "великим русским хохлом", поскольку тот сам "считал себя хохлом, гордился этим". Прилепин выразил мнение, что "таких великих русских хохлов у нас огромное количество".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Капитуляция плюс позор и голод: Украина приползет к России на коленях
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ПМЭФ-2025В миреЗапорожская областьРоссияДнепр (река)Евгений БалицкийЗахар ПрилепинНиколай ГогольУкраина
 
 
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