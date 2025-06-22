Капитуляция плюс позор и голод: Украина приползет к России на коленях
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Поля прошедшего ПМЭФ обильно колосились важными инсайтами, один из которых — планы России на кардинальное расширение экспансии на международные рынки в сфере агропродукции и продуктов питания.
В частности, министр сельского хозяйства Оксана Лут подтвердила, что Россия сохранит за собой безоговорочное первое место в мире по экспорту пшеницы как в текущем, так и в следующем сезоне, которое она прочно удерживает уже несколько лет подряд. В общем урожае зерновых в 2025 году (135 миллионов тонн) российская пшеница составляет 90 миллионов тонн. Внутреннее потребление у нас составляет порядка 45-47 миллионов тонн, то есть для комфортного экспорта остается 45 миллионов тонн.
Много это или мало? Достаточно сказать, что мы в разы опережаем всех ближайших конкурентов — и Канаду, и Евросоюз, и Австралию, и США: каждый пятый каравай в мире — российского происхождения. "Хлебная рука" России динамично растет: например, российский агроэкспорт будет занимать ведущее место на бирже БРИКС, которая создается по инициативе президента Владимира Путина, и параллельно русский хлеб будет завоевывать мир через специализированные зерновые хабы, один из которых, например, планируется создать в Бахрейне.
Здоровая "продовольственная агрессия" России приносит свои плоды: по словам Лут, только в этом году восемь стран предоставили нам возможность экспортировать 25 видов продукции. Например, Малайзия открыла нам свой рынок для поставок молока и говядины.
В общем и целом, по заявлениям главы Минсельхоза, "за последние десять лет мы совершили невероятный прорыв в производстве продуктов питания. Пожалуй, в мире не было примера столь быстрого развития аграрного сектора, как в России".
Можно искренне порадоваться за наших аграриев и всех нас, но за возможностью наконец навсегда забыть о позорных "ножках Буша" и стабильно зарабатывать в бюджет страны порядка 50 миллиардов долларов в год стоят более глобальные и важные вещи.
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Совершенно не зря один из главных государственных документов последних лет называется не "Почивание на лаврах и пшенице", а Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, где еще в 2020 году были поставлены жесткие показатели и сроки, в том числе выйти к 2030 году к практически полной самообеспеченности по 11 ключевым категориям продовольствия. Результат: по большинству позиций план выполнен и перевыполнен, "хвосты" зачищаем прямо сейчас с опережением графика.
А почему, собственно, такая спешка — ведь времени еще вагон и маленькая тележка?
Ответ заключается в комментарии российского президента на ПМЭФ, где он сказал, что "новый миропорядок возникает естественным образом — это как восход солнца, от него никуда не деться". Именно поэтому наши враги настроены провернуть фарш назад и дать нам решительный бой: достаточно лишь бегло посмотреть новостную ленту, пестрящую новостями об ускоряющейся милитаризации Европы, чтобы понять всю серьезность ситуации.
Эксперты приходят к выводу, что в последнее время политика Евросоюза в области агропродукции и продуктов питания приобретает ярко выраженный характер военных приготовлений. В марте этого года ЕС обнародовал 800-миллиардный план по своей милитаризации и одновременно опубликовал "Белую книгу по европейской обороне — Готовность-2030" ("White Paper for European Defence — Readiness 2030"), где одним из ключевых параметров "готовности к кризисам и военным угрозам" (читай: войне с Россией) является срочное создание системы "стратегических резервов" и "снабжения критическими ресурсами", куда входят продукты питания. В официальной стратегии Брюсселя — создание как на уровне отдельных государств, так и на уровне отдельных домохозяйств "аварийных запасов" продовольствия, которые "позволят выжить в течение 72 часов без помощи извне". Эти планы были утверждены Европарламентом 26 марта 2025 года на специальном заседании "Сельское хозяйство и оборона", хотя представители итальянской левой партии "Движение пяти звезд" заявили, что вся эта продовольственная истерия — "чистый психологический террор", поскольку "в запасах нет необходимости: если ЕС якобы "инвестирует в диалог и мир вместо того, чтобы думать о перевооружении", то новая стратегия ЕС "рискует подпитать спираль насилия и страха" среди населения.
Но у безумцев своя логика, поэтому Евросоюз ради готовности к войне с Россией решил уничтожить свое сельское хозяйство и недавно открыл свой рынок для дешевых продуктов питания из Южной Америки, чтобы на оставшиеся деньги срочно набить подвалы аргентинской тушенкой. Действительно: если завтра в Европе после "Орешников" (в лучшем случае) будет некому кушать хамон и фуа-гра, зачем вкладываться в курятники и оливковые рощи?
Забавно, что в военно-продуктовых планах европейцев нет ничего про дешевое продовольствие с Украины, то есть они уже исходят из того, что "нога русского солдата" скоро будет контролировать всю ранее главную житницу Европы.
А пока на самой же Украине возникла совершенно вопиющая ситуация. Рабски выполняя волю хозяев, украинцы сохраняют уровень экспорта на Запад той же пшеницы на уровне 16,5 миллиона тонн в год, в то время как ее производство по сравнению с 2021 годом упало в два раза — до 17,9 миллиона тонн. Получается, что сейчас на экспорт идет более 90 процентов всей выращиваемой на Украине пшеницы: вот вам Майдан, вот вам кружевные трусы, вот вам гиляки, вот вам москали.
Поэтому совершенно не исключен вариант, когда ранее богатейшая сельскохозяйственная страна с лучшими в мире почвами и огромным братским рынком под боком приползет к "небратьям" за куском хлеба, потому что весь ее хлеб забрали лучшие европейские друзья.
Ну что, Мыкола и Ганна, помогли вам ваши евроляхи?