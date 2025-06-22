https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html

Капитуляция плюс позор и голод: Украина приползет к России на коленях

Капитуляция плюс позор и голод: Украина приползет к России на коленях - РИА Новости, 22.06.2025

Капитуляция плюс позор и голод: Украина приползет к России на коленях

Поля прошедшего ПМЭФ обильно колосились важными инсайтами, один из которых — планы России на кардинальное расширение экспансии на международные рынки в сфере... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:00:00+03:00

2025-06-22T08:00:00+03:00

2025-06-22T08:00:00+03:00

экономика

россия

украина

европа

оксана лут

владимир путин

евросоюз

брикс

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Поля прошедшего ПМЭФ обильно колосились важными инсайтами, один из которых — планы России на кардинальное расширение экспансии на международные рынки в сфере агропродукции и продуктов питания.В частности, министр сельского хозяйства Оксана Лут подтвердила, что Россия сохранит за собой безоговорочное первое место в мире по экспорту пшеницы как в текущем, так и в следующем сезоне, которое она прочно удерживает уже несколько лет подряд. В общем урожае зерновых в 2025 году (135 миллионов тонн) российская пшеница составляет 90 миллионов тонн. Внутреннее потребление у нас составляет порядка 45-47 миллионов тонн, то есть для комфортного экспорта остается 45 миллионов тонн.Много это или мало? Достаточно сказать, что мы в разы опережаем всех ближайших конкурентов — и Канаду, и Евросоюз, и Австралию, и США: каждый пятый каравай в мире — российского происхождения. "Хлебная рука" России динамично растет: например, российский агроэкспорт будет занимать ведущее место на бирже БРИКС, которая создается по инициативе президента Владимира Путина, и параллельно русский хлеб будет завоевывать мир через специализированные зерновые хабы, один из которых, например, планируется создать в Бахрейне.Здоровая "продовольственная агрессия" России приносит свои плоды: по словам Лут, только в этом году восемь стран предоставили нам возможность экспортировать 25 видов продукции. Например, Малайзия открыла нам свой рынок для поставок молока и говядины.В общем и целом, по заявлениям главы Минсельхоза, "за последние десять лет мы совершили невероятный прорыв в производстве продуктов питания. Пожалуй, в мире не было примера столь быстрого развития аграрного сектора, как в России".Можно искренне порадоваться за наших аграриев и всех нас, но за возможностью наконец навсегда забыть о позорных "ножках Буша" и стабильно зарабатывать в бюджет страны порядка 50 миллиардов долларов в год стоят более глобальные и важные вещи.Совершенно не зря один из главных государственных документов последних лет называется не "Почивание на лаврах и пшенице", а Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, где еще в 2020 году были поставлены жесткие показатели и сроки, в том числе выйти к 2030 году к практически полной самообеспеченности по 11 ключевым категориям продовольствия. Результат: по большинству позиций план выполнен и перевыполнен, "хвосты" зачищаем прямо сейчас с опережением графика.А почему, собственно, такая спешка — ведь времени еще вагон и маленькая тележка?Ответ заключается в комментарии российского президента на ПМЭФ, где он сказал, что "новый миропорядок возникает естественным образом — это как восход солнца, от него никуда не деться". Именно поэтому наши враги настроены провернуть фарш назад и дать нам решительный бой: достаточно лишь бегло посмотреть новостную ленту, пестрящую новостями об ускоряющейся милитаризации Европы, чтобы понять всю серьезность ситуации.Эксперты приходят к выводу, что в последнее время политика Евросоюза в области агропродукции и продуктов питания приобретает ярко выраженный характер военных приготовлений. В марте этого года ЕС обнародовал 800-миллиардный план по своей милитаризации и одновременно опубликовал "Белую книгу по европейской обороне — Готовность-2030" ("White Paper for European Defence — Readiness 2030"), где одним из ключевых параметров "готовности к кризисам и военным угрозам" (читай: войне с Россией) является срочное создание системы "стратегических резервов" и "снабжения критическими ресурсами", куда входят продукты питания. В официальной стратегии Брюсселя — создание как на уровне отдельных государств, так и на уровне отдельных домохозяйств "аварийных запасов" продовольствия, которые "позволят выжить в течение 72 часов без помощи извне". Эти планы были утверждены Европарламентом 26 марта 2025 года на специальном заседании "Сельское хозяйство и оборона", хотя представители итальянской левой партии "Движение пяти звезд" заявили, что вся эта продовольственная истерия — "чистый психологический террор", поскольку "в запасах нет необходимости: если ЕС якобы "инвестирует в диалог и мир вместо того, чтобы думать о перевооружении", то новая стратегия ЕС "рискует подпитать спираль насилия и страха" среди населения.Но у безумцев своя логика, поэтому Евросоюз ради готовности к войне с Россией решил уничтожить свое сельское хозяйство и недавно открыл свой рынок для дешевых продуктов питания из Южной Америки, чтобы на оставшиеся деньги срочно набить подвалы аргентинской тушенкой. Действительно: если завтра в Европе после "Орешников" (в лучшем случае) будет некому кушать хамон и фуа-гра, зачем вкладываться в курятники и оливковые рощи?Забавно, что в военно-продуктовых планах европейцев нет ничего про дешевое продовольствие с Украины, то есть они уже исходят из того, что "нога русского солдата" скоро будет контролировать всю ранее главную житницу Европы.А пока на самой же Украине возникла совершенно вопиющая ситуация. Рабски выполняя волю хозяев, украинцы сохраняют уровень экспорта на Запад той же пшеницы на уровне 16,5 миллиона тонн в год, в то время как ее производство по сравнению с 2021 годом упало в два раза — до 17,9 миллиона тонн. Получается, что сейчас на экспорт идет более 90 процентов всей выращиваемой на Украине пшеницы: вот вам Майдан, вот вам кружевные трусы, вот вам гиляки, вот вам москали.Поэтому совершенно не исключен вариант, когда ранее богатейшая сельскохозяйственная страна с лучшими в мире почвами и огромным братским рынком под боком приползет к "небратьям" за куском хлеба, потому что весь ее хлеб забрали лучшие европейские друзья.Ну что, Мыкола и Ганна, помогли вам ваши евроляхи?

https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html

https://ria.ru/20250619/voyna-2023675213.html

https://ria.ru/20250615/evropa-2022855330.html

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

https://ria.ru/20250610/evropa-2021877367.html

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экономика, россия, украина, европа, оксана лут, владимир путин, евросоюз, брикс, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), аналитика