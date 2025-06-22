https://ria.ru/20250622/udary--2024601770.html

WP: удары США по ядерным объектам могут спровоцировать Иран

WP: удары США по ядерным объектам могут спровоцировать Иран - РИА Новости, 22.06.2025

WP: удары США по ядерным объектам могут спровоцировать Иран

Удар США по ядерным объектам Ирана может якобы спровоцировать Тегеран активизировать усилия по созданию атомной бомбы, утверждает газета Washington Post. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:55:00+03:00

2025-06-22T10:55:00+03:00

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иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

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владимир путин

оон

магатэ

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Удар США по ядерным объектам Ирана может якобы спровоцировать Тегеран активизировать усилия по созданию атомной бомбы, утверждает газета Washington Post. "Если Иран сохраняет достаточно возможностей по обогащению урана и его запасы, атака США может заставить его правительство активизировать усилия по созданию атомной бомбы", - говорится в публикации издания. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Президент России Владимир Путин заявлял в интервью телеканалу Sky News Arabia, что таких доказательств нет ни у МАГАТЭ, ни у России. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, также сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

иран

сша

тегеран (город)

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Последствия атаки Ирана на Тель-Авив Иранская ракета разрушила несколько жилых домов на севере Тель-Авива и повредила десятки зданий на сотни метров вокруг в ходе обстрела в воскресенье утром, спасательные службы ведут разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. Район попадания оцеплен военными и полицией. Взрывной волной были повреждены офис банка и многочисленные кафе на соседних улицах. По данным службы скорой помощи Израиля, в результате утреннего обстрела пострадали 16 человек, большинство из них получили легкие травмы. 2025-06-22T10:55 true PT0M43S

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