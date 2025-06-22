https://ria.ru/20250622/uchebnik-2024660281.html

Мединский рассказал о новом учебнике истории

Мединский рассказал о новом учебнике истории - РИА Новости, 22.06.2025

Мединский рассказал о новом учебнике истории

Новый учебник истории показывает непрерывность и преемственность российской истории, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:57:00+03:00

2025-06-22T15:57:00+03:00

2025-06-22T15:58:00+03:00

образование - общество

владимир мединский

россия

создание в россии нового учебника по истории

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_f81ed24a71c59e5b90bbf0b651aed105.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новый учебник истории показывает непрерывность и преемственность российской истории, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.В воскресенье президент России Владимир Путин проводит встречу с авторами учебников истории."Мы показываем непрерывность и преемственность нашей истории. Каждый учебник начинается от форзац и нахзац, как говорят издатели, с одной стороны - карта нашей страны, которой она была в начале изучаемого периода, а в конце вы можете посмотреть - карта нашей страны в завершение изучаемого периода. И мы видим, как усилиями наших предков строилась наша страна. Собиралась буквально по кусочкам", - сказал Мединский.

https://ria.ru/20250622/putin-2024653492.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, владимир мединский, россия, создание в россии нового учебника по истории, владимир путин