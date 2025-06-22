https://ria.ru/20250622/uchebnik-2024660281.html
Мединский рассказал о новом учебнике истории
Мединский рассказал о новом учебнике истории - РИА Новости, 22.06.2025
Мединский рассказал о новом учебнике истории
Новый учебник истории показывает непрерывность и преемственность российской истории, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:57:00+03:00
2025-06-22T15:57:00+03:00
2025-06-22T15:58:00+03:00
образование - общество
владимир мединский
россия
создание в россии нового учебника по истории
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новый учебник истории показывает непрерывность и преемственность российской истории, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.В воскресенье президент России Владимир Путин проводит встречу с авторами учебников истории."Мы показываем непрерывность и преемственность нашей истории. Каждый учебник начинается от форзац и нахзац, как говорят издатели, с одной стороны - карта нашей страны, которой она была в начале изучаемого периода, а в конце вы можете посмотреть - карта нашей страны в завершение изучаемого периода. И мы видим, как усилиями наших предков строилась наша страна. Собиралась буквально по кусочкам", - сказал Мединский.
https://ria.ru/20250622/putin-2024653492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, владимир мединский, россия, создание в россии нового учебника по истории, владимир путин
Образование - Общество, Владимир Мединский, Россия, Создание в России нового учебника по истории, Владимир Путин
Мединский рассказал о новом учебнике истории
Мединский: новый учебник показывает непрерывность российской истории