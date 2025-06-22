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Мединский рассказал о новом учебнике истории - РИА Новости, 22.06.2025
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15:57 22.06.2025 (обновлено: 15:58 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/uchebnik-2024660281.html
Мединский рассказал о новом учебнике истории
Мединский рассказал о новом учебнике истории - РИА Новости, 22.06.2025
Мединский рассказал о новом учебнике истории
Новый учебник истории показывает непрерывность и преемственность российской истории, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:57:00+03:00
2025-06-22T15:58:00+03:00
образование - общество
владимир мединский
россия
создание в россии нового учебника по истории
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новый учебник истории показывает непрерывность и преемственность российской истории, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.В воскресенье президент России Владимир Путин проводит встречу с авторами учебников истории."Мы показываем непрерывность и преемственность нашей истории. Каждый учебник начинается от форзац и нахзац, как говорят издатели, с одной стороны - карта нашей страны, которой она была в начале изучаемого периода, а в конце вы можете посмотреть - карта нашей страны в завершение изучаемого периода. И мы видим, как усилиями наших предков строилась наша страна. Собиралась буквально по кусочкам", - сказал Мединский.
https://ria.ru/20250622/putin-2024653492.html
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образование - общество, владимир мединский, россия, создание в россии нового учебника по истории, владимир путин
Образование - Общество, Владимир Мединский, Россия, Создание в России нового учебника по истории, Владимир Путин
Мединский рассказал о новом учебнике истории

Мединский: новый учебник показывает непрерывность российской истории

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новый учебник истории показывает непрерывность и преемственность российской истории, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
В воскресенье президент России Владимир Путин проводит встречу с авторами учебников истории.
"Мы показываем непрерывность и преемственность нашей истории. Каждый учебник начинается от форзац и нахзац, как говорят издатели, с одной стороны - карта нашей страны, которой она была в начале изучаемого периода, а в конце вы можете посмотреть - карта нашей страны в завершение изучаемого периода. И мы видим, как усилиями наших предков строилась наша страна. Собиралась буквально по кусочкам", - сказал Мединский.
Путин на встрече с главными редакторами учебников истории - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Вчера, 15:35
 
Образование - ОбществоВладимир МединскийРоссияСоздание в России нового учебника по историиВладимир Путин
 
 
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