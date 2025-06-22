https://ria.ru/20250622/tramp-2024558824.html

Трамп выступит с обращением к нации после атак по Ирану

Трамп выступит с обращением к нации после атак по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

Трамп выступит с обращением к нации после атак по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит с обращением к нации на фоне атак ВВС США по Ирану, об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети Truth... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T03:19:00+03:00

2025-06-22T03:19:00+03:00

2025-06-22T08:34:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит с обращением к нации на фоне атак ВВС США по Ирану, об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана."Я выступлю с обращением к нации в 22:00 (05.00 по мск) в Белом доме по поводу нашей очень успешной военной операции в Иране", - написал президент.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024557857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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