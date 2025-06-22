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Грин осудила вмешательство США в ирано-израильский конфликт

Грин осудила вмешательство США в ирано-израильский конфликт - РИА Новости, 22.06.2025

Грин осудила вмешательство США в ирано-израильский конфликт

Член палаты представителей от Республиканской партии США и сторонница американского президента Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин выступила с критикой... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T06:21:00+03:00

2025-06-22T06:21:00+03:00

2025-06-22T08:32:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США и сторонница американского президента Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин выступила с критикой вмешательства Вашингтона в ирано-израильский конфликт, при этом её заявление было сделано еще до официального объявления о нанесении ударов США по Ирану. Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана передавало, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место. "Каждый раз, когда Америка оказывается на грани величия, мы ввязываемся в очередную иностранную войну. На народ Израиля не падали бы бомбы, если бы (премьер-министр Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху первым не сбросил бомбы на народ Ирана. Израиль - это ядерная держава. Это не наша борьба", - написала Грин в соцсети Х. После того, как Трамп объявил об операции ВВС США, Грин выложила новую публикацию в Х, в которой призвала "молиться за мир". Кроме того, она также выразила надежду на то, что в США не будет атак "террористов" после того, как границы страны были "открытыми" во время президентского срока Джо Байдена. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024557976.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024568920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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