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В Швейцарии россияне пришли к посольству по случаю 84-летия начала ВОВ - РИА Новости, 22.06.2025
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16:50 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/rossiyane-2024668248.html
В Швейцарии россияне пришли к посольству по случаю 84-летия начала ВОВ
В Швейцарии россияне пришли к посольству по случаю 84-летия начала ВОВ - РИА Новости, 22.06.2025
В Швейцарии россияне пришли к посольству по случаю 84-летия начала ВОВ
Около 40 соотечественников пришли в четыре часа утра 22 июня к посольству России в Швейцарии, чтобы зажечь поминальные свечи и возложить цветы к дереву памяти... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:50:00+03:00
2025-06-22T16:50:00+03:00
россия
швейцария
берн (кантон)
сергей гармонин
в мире
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ЖЕНЕВА, 22 июн - РИА Новости. Около 40 соотечественников пришли в четыре часа утра 22 июня к посольству России в Швейцарии, чтобы зажечь поминальные свечи и возложить цветы к дереву памяти на территории дипмиссии в память о всех погибших за освобождение Европы от нацизма, заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. "Сегодня, в 4 часа утра, в день Памяти и скорби, наши соотечественники специально собрались в Берне, чтобы возложить цветы и поставить зажженные свечи к "дереву памяти", которое в канун Праздника Великой Победы было посажено на территории Посольства в память о всех погибших за освобождение Европы от нацизма", - сказал он.Гармонин добавил, что инициатива исходила от неравнодушных сограждан и посольство сочло важным её поддержать. В акции приняли участие около 40 человек, съехавшихся в Берн из различных швейцарских кантонов (Аргау, Берн, Базель, Во, Золотурн, Швиц, Цюрих) и соседней Германии. "Важно помнить не только о Победе нашей страны в Великой Отечественной войне, которая далась СССР столь высокой ценой, но и о её истоках – вероломном нападении нацистской Германии на Советский союз. 22 июня 1941 года, ровно в 4 часа утра, вермахт начал штурм Брестской крепости, атаковал наши рубежи, самолеты нацистов бомбили города и укрепрайоны СССР. Вслед за этим последовало полномасштабное вторжение в нашу страну и четыре самых кровавых года в истории Отечества", - заключил посол. День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.
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4.7
96
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Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На рассвете фашистская Германия напала на Советский Союз. Первые удары пришлись на города Украины, Белоруссии и Прибалтики. Война длилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней. Немецкие оккупанты разрушили почти две тысячи городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень.
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россия, швейцария, берн (кантон), сергей гармонин, в мире
Россия, Швейцария, Берн (кантон), Сергей Гармонин, В мире
В Швейцарии россияне пришли к посольству по случаю 84-летия начала ВОВ

Около 40 россиян пришли к посольству в Швейцарии по случаю 84-летия начала ВОВ

© Фото : Посольство Российской Федерации в ШвейцарииАкция памяти возле посольства России в Швейцарии
Акция памяти возле посольства России в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Швейцарии
Акция памяти возле посольства России в Швейцарии
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ЖЕНЕВА, 22 июн - РИА Новости. Около 40 соотечественников пришли в четыре часа утра 22 июня к посольству России в Швейцарии, чтобы зажечь поминальные свечи и возложить цветы к дереву памяти на территории дипмиссии в память о всех погибших за освобождение Европы от нацизма, заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Сегодня, в 4 часа утра, в день Памяти и скорби, наши соотечественники специально собрались в Берне, чтобы возложить цветы и поставить зажженные свечи к "дереву памяти", которое в канун Праздника Великой Победы было посажено на территории Посольства в память о всех погибших за освобождение Европы от нацизма", - сказал он.
Гармонин добавил, что инициатива исходила от неравнодушных сограждан и посольство сочло важным её поддержать.
В акции приняли участие около 40 человек, съехавшихся в Берн из различных швейцарских кантонов (Аргау, Берн, Базель, Во, Золотурн, Швиц, Цюрих) и соседней Германии.
"Важно помнить не только о Победе нашей страны в Великой Отечественной войне, которая далась СССР столь высокой ценой, но и о её истоках – вероломном нападении нацистской Германии на Советский союз. 22 июня 1941 года, ровно в 4 часа утра, вермахт начал штурм Брестской крепости, атаковал наши рубежи, самолеты нацистов бомбили города и укрепрайоны СССР. Вслед за этим последовало полномасштабное вторжение в нашу страну и четыре самых кровавых года в истории Отечества", - заключил посол.
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.
Первые дни Великой Отечественной войны в архивных кадрах
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии.

Фашистские самолеты летят бомбить советские города

В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии.

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 13
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — такова заключительная фраза обращения к советскому народу.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — такова заключительная фраза обращения к советскому народу.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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2 из 13
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных.

Фашистские авиабомбы падают на советскую землю

На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных.

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 13
© РИА Новости / Яков Халип | Перейти в медиабанк

Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание кампании до осенней распутицы.

Семья уходит из родного дома

Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание кампании до осенней распутицы.

© РИА Новости / Яков Халип
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4 из 13
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Одновременно с Германией войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг

Одновременно с Германией войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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5 из 13
© Getty Images / ullstein bild Dtl.

Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа.

Вторжение немецк-фашистских войск в Советский Союз. 22 июня 1941

Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа.

© Getty Images / ullstein bild Dtl.
6 из 13
© Getty Images / Hulton Deutsch

На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота.

Советские танки выдвигаются на фронт 22 июня 1941 года

На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота.

© Getty Images / Hulton Deutsch
7 из 13
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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8 из 13
© AP Photo

"Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска.

Немецкие солдаты при поддержке бронетранспортеров входят в горящую советскую деревню. 26 июня 1941

"Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска.

© AP Photo
9 из 13
© РИА Новости / С. Коршунов | Перейти в медиабанк

Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг

Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины.

© РИА Новости / С. Коршунов
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10 из 13
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия".

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия".

© РИА Новости / Георгий Зельма
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11 из 13
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Двадцать седьмого июня войну СССР объявила и Венгрия. Первого июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию.

Мать укрывает своего ребенка во время обстрела. Деревня Красная слобода, Брянский фронт 1941 год

Двадцать седьмого июня войну СССР объявила и Венгрия. Первого июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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12 из 13
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако сопротивление советских войск помешало его выполнению.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако сопротивление советских войск помешало его выполнению.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
13 из 13

В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 13

"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — такова заключительная фраза обращения к советскому народу.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
2 из 13

На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 13

Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание кампании до осенней распутицы.

© РИА Новости / Яков Халип
Перейти в медиабанк
4 из 13

Одновременно с Германией войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
5 из 13

Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа.

© Getty Images / ullstein bild Dtl.
6 из 13

На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота.

© Getty Images / Hulton Deutsch
7 из 13

Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
8 из 13

"Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска.

© AP Photo
9 из 13

Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины.

© РИА Новости / С. Коршунов
Перейти в медиабанк
10 из 13

Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия".

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
11 из 13

Двадцать седьмого июня войну СССР объявила и Венгрия. Первого июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
12 из 13

Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако сопротивление советских войск помешало его выполнению.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
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