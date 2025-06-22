https://ria.ru/20250622/rossiyane-2024668248.html

В Швейцарии россияне пришли к посольству по случаю 84-летия начала ВОВ

В Швейцарии россияне пришли к посольству по случаю 84-летия начала ВОВ - РИА Новости, 22.06.2025

В Швейцарии россияне пришли к посольству по случаю 84-летия начала ВОВ

Около 40 соотечественников пришли в четыре часа утра 22 июня к посольству России в Швейцарии, чтобы зажечь поминальные свечи и возложить цветы к дереву памяти... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T16:50:00+03:00

2025-06-22T16:50:00+03:00

2025-06-22T16:50:00+03:00

россия

швейцария

берн (кантон)

сергей гармонин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024667778_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f6f1a35a1377ab41a3840d817814b45c.jpg

ЖЕНЕВА, 22 июн - РИА Новости. Около 40 соотечественников пришли в четыре часа утра 22 июня к посольству России в Швейцарии, чтобы зажечь поминальные свечи и возложить цветы к дереву памяти на территории дипмиссии в память о всех погибших за освобождение Европы от нацизма, заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. "Сегодня, в 4 часа утра, в день Памяти и скорби, наши соотечественники специально собрались в Берне, чтобы возложить цветы и поставить зажженные свечи к "дереву памяти", которое в канун Праздника Великой Победы было посажено на территории Посольства в память о всех погибших за освобождение Европы от нацизма", - сказал он.Гармонин добавил, что инициатива исходила от неравнодушных сограждан и посольство сочло важным её поддержать. В акции приняли участие около 40 человек, съехавшихся в Берн из различных швейцарских кантонов (Аргау, Берн, Базель, Во, Золотурн, Швиц, Цюрих) и соседней Германии. "Важно помнить не только о Победе нашей страны в Великой Отечественной войне, которая далась СССР столь высокой ценой, но и о её истоках – вероломном нападении нацистской Германии на Советский союз. 22 июня 1941 года, ровно в 4 часа утра, вермахт начал штурм Брестской крепости, атаковал наши рубежи, самолеты нацистов бомбили города и укрепрайоны СССР. Вслед за этим последовало полномасштабное вторжение в нашу страну и четыре самых кровавых года в истории Отечества", - заключил посол. День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.

россия

швейцария

берн (кантон)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На рассвете фашистская Германия напала на Советский Союз. Первые удары пришлись на города Украины, Белоруссии и Прибалтики. Война длилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней. Немецкие оккупанты разрушили почти две тысячи городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень. 2025-06-22T16:50 true PT1M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, швейцария, берн (кантон), сергей гармонин, в мире