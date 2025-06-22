https://ria.ru/20250622/putin-2024653492.html

Путин: в прежних учебниках истории не было правды о Великой Отечественной

Путин: в прежних учебниках истории не было правды о Великой Отечественной - РИА Новости, 22.06.2025

Путин: в прежних учебниках истории не было правды о Великой Отечественной

Владимир Путин встретился с авторами новых учебников истории. Президент рассказал, чем пособия прошлых лет отличаются от современных. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:35:00+03:00

2025-06-22T15:35:00+03:00

2025-06-22T18:16:00+03:00

владимир путин

ссср

германия

общество

создание в россии нового учебника по истории

история

александр чубарьян

владимир мединский

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с авторами новых учебников истории. Президент рассказал, чем пособия прошлых лет отличаются от современных.Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаруживал, что там есть все что угодно, только не правдивая информация о происходивших во время Великой Отечественной войны событиях"."Чего мы только в этих учебниках, учебных пособиях не видели: и откровенную русофобию, и искажение исторических фактов. Ничего удивительного здесь нет, поскольку часто эти учебники, учебные пособия готовились и издавались на иностранные гранты"."Началась она с того, что после того, как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты. И вот отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было"."Я сдавал историю когда-то. Когда поступал в университет".Во встрече участвовали помощник президента Владимир Мединский, академик Александр Чубарьян, министр просвещения Сергей Кравцов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.Заявления Кравцова:Как отметил Мединский:Новые пособия

https://ria.ru/20250621/uchebnik-2024540477.html

https://ria.ru/20250611/uchebnik-2022201601.html

https://ria.ru/20250512/putin-2016424746.html

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