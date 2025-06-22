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Путин: в прежних учебниках истории не было правды о Великой Отечественной - РИА Новости, 22.06.2025
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15:35 22.06.2025 (обновлено: 18:16 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/putin-2024653492.html
Путин: в прежних учебниках истории не было правды о Великой Отечественной
Путин: в прежних учебниках истории не было правды о Великой Отечественной - РИА Новости, 22.06.2025
Путин: в прежних учебниках истории не было правды о Великой Отечественной
Владимир Путин встретился с авторами новых учебников истории. Президент рассказал, чем пособия прошлых лет отличаются от современных. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:35:00+03:00
2025-06-22T18:16:00+03:00
владимир путин
ссср
германия
общество
создание в россии нового учебника по истории
история
александр чубарьян
владимир мединский
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с авторами новых учебников истории. Президент рассказал, чем пособия прошлых лет отличаются от современных.Ключевые заявления — в материале РИА Новости.&quot;Когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаруживал, что там есть все что угодно, только не правдивая информация о происходивших во время Великой Отечественной войны событиях&quot;."Чего мы только в этих учебниках, учебных пособиях не видели: и откровенную русофобию, и искажение исторических фактов. Ничего удивительного здесь нет, поскольку часто эти учебники, учебные пособия готовились и издавались на иностранные гранты".&quot;Началась она с того, что после того, как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты. И вот отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было&quot;."Я сдавал историю когда-то. Когда поступал в университет".Во встрече участвовали помощник президента Владимир Мединский, академик Александр Чубарьян, министр просвещения Сергей Кравцов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.Заявления Кравцова:Как отметил Мединский:Новые пособия
https://ria.ru/20250621/uchebnik-2024540477.html
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Путин на встрече с главными редакторами учебников истории
Путин на встрече с главными редакторами учебников истории
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владимир путин, ссср, германия, общество, создание в россии нового учебника по истории, история, александр чубарьян, владимир мединский, нато, россия, мгимо
Владимир Путин, СССР, Германия, Общество, Создание в России нового учебника по истории, история, Александр Чубарьян, Владимир Мединский, НАТО, Россия, МГИМО

Путин: в прежних учебниках истории не было правды о Великой Отечественной

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с авторами новых учебников истории. Президент рассказал, чем пособия прошлых лет отличаются от современных.
Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
  • В основе победы над нацистской Германией лежали традиционные ценности и вера в Отечество.
  • В 1990-е годы в учебных программах была утрачена взаимосвязь и единая логика исторического процесса:
«

"Когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаруживал, что там есть все что угодно, только не правдивая информация о происходивших во время Великой Отечественной войны событиях".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Раньше в учебниках истории не всегда подчеркивалось, что СССР переломил хребет нацизму.
  • Пособия прошлых лет часто издавались за счет иностранных грантов:
«
"Чего мы только в этих учебниках, учебных пособиях не видели: и откровенную русофобию, и искажение исторических фактов. Ничего удивительного здесь нет, поскольку часто эти учебники, учебные пособия готовились и издавались на иностранные гранты".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Альтернативные точки зрения должны быть, но базовые, фактологические вещи нельзя искажать.
  • Формирование в СССР образа независимой в прошлом Украины было продолжением ленинской идеи коренизации:
«

"Началась она с того, что после того, как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты. И вот отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Президент назвал чрезвычайно важным получение обратной связи по качеству новых школьных учебников истории.
  • Он поблагодарил авторов новых пособий, отметив важность их работы.
  • Путин поддержал предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы:
«
"Я сдавал историю когда-то. Когда поступал в университет".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Создание нового учебника по обществознанию — сложная задача.
Во встрече участвовали помощник президента Владимир Мединский, академик Александр Чубарьян, министр просвещения Сергей Кравцов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Заявления Кравцова:
  • готовится дополнение к разделу о спецоперации;
  • тема освобождения Курской области и Суджи может появиться уже в следующей редакции;
  • раньше в школах использовали около 54 учебников истории, ситуацию исправили;
  • обществознание будут изучать с девятого класса;
  • с 1 сентября следующего учебного года планируется перейти на единые учебники по этому предмету.
Новый единый учебник всеобщей истории и истории России для 10–11 классов - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Авторы учебника истории для 10 класса не получили замечаний по содержанию
21 июня, 21:00
Как отметил Мединский:
  • новые учебники показывают преемственность истории России;
  • авторы расставляют правильные оценки и избавились от множества ложных посылов;
  • пособия стали еще удобнее для подготовки к ЕГЭ;
  • составители учебников в ежедневном контакте с учительским сообществом.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Мединский: на учебнике по истории изобразят космические корабли СССР и США
11 июня, 11:59

Новые пособия

  • Единые учебники по истории для 10-11-х классов ввели в школах с 1 сентября 2023 года.
  • Они состоят из четырех томов, включающих "Историю России" и "Всеобщую историю".
  • Осенью 2024-го в регионах начали проверять качество новых учебников для 5-9-х классов, их введут в школах с 1 сентября.
  • В пособиях обновили картографический и иллюстративный ряд.
  • В них есть QR-коды со ссылками на документальные и художественные фильмы, книги и архивы.
  • Учебники содержат разделы об актуальных вопросах современности: СВО, вхождение новых регионов, международные отношения, расширение НАТО.
  • Во "Всеобщей истории" особое внимание уделили странам Латинской Америки, Африки и Азии.
  • Сейчас готовится новый курс обществознания (9-11-й классы).
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин призвал беречь память об уроках истории
12 мая, 09:23
 
Владимир ПутинСССРГерманияОбществоСоздание в России нового учебника по историиисторияАлександр ЧубарьянВладимир МединскийНАТОРоссияМГИМО
 
 
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