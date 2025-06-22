Путин: в прежних учебниках истории не было правды о Великой Отечественной
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с авторами новых учебников истории. Президент рассказал, чем пособия прошлых лет отличаются от современных.
Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
- В основе победы над нацистской Германией лежали традиционные ценности и вера в Отечество.
- В 1990-е годы в учебных программах была утрачена взаимосвязь и единая логика исторического процесса:
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"Когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаруживал, что там есть все что угодно, только не правдивая информация о происходивших во время Великой Отечественной войны событиях".
- Раньше в учебниках истории не всегда подчеркивалось, что СССР переломил хребет нацизму.
- Пособия прошлых лет часто издавались за счет иностранных грантов:
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"Чего мы только в этих учебниках, учебных пособиях не видели: и откровенную русофобию, и искажение исторических фактов. Ничего удивительного здесь нет, поскольку часто эти учебники, учебные пособия готовились и издавались на иностранные гранты".
- Альтернативные точки зрения должны быть, но базовые, фактологические вещи нельзя искажать.
- Формирование в СССР образа независимой в прошлом Украины было продолжением ленинской идеи коренизации:
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"Началась она с того, что после того, как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты. И вот отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было".
- Президент назвал чрезвычайно важным получение обратной связи по качеству новых школьных учебников истории.
- Он поблагодарил авторов новых пособий, отметив важность их работы.
- Путин поддержал предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы:
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"Я сдавал историю когда-то. Когда поступал в университет".
- Создание нового учебника по обществознанию — сложная задача.
Во встрече участвовали помощник президента Владимир Мединский, академик Александр Чубарьян, министр просвещения Сергей Кравцов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Заявления Кравцова:
- готовится дополнение к разделу о спецоперации;
- тема освобождения Курской области и Суджи может появиться уже в следующей редакции;
- раньше в школах использовали около 54 учебников истории, ситуацию исправили;
- обществознание будут изучать с девятого класса;
- с 1 сентября следующего учебного года планируется перейти на единые учебники по этому предмету.
Как отметил Мединский:
- новые учебники показывают преемственность истории России;
- авторы расставляют правильные оценки и избавились от множества ложных посылов;
- пособия стали еще удобнее для подготовки к ЕГЭ;
- составители учебников в ежедневном контакте с учительским сообществом.
Новые пособия
- Единые учебники по истории для 10-11-х классов ввели в школах с 1 сентября 2023 года.
- Они состоят из четырех томов, включающих "Историю России" и "Всеобщую историю".
- Осенью 2024-го в регионах начали проверять качество новых учебников для 5-9-х классов, их введут в школах с 1 сентября.
- В пособиях обновили картографический и иллюстративный ряд.
- В них есть QR-коды со ссылками на документальные и художественные фильмы, книги и архивы.
- Учебники содержат разделы об актуальных вопросах современности: СВО, вхождение новых регионов, международные отношения, расширение НАТО.
- Во "Всеобщей истории" особое внимание уделили странам Латинской Америки, Африки и Азии.
- Сейчас готовится новый курс обществознания (9-11-й классы).
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