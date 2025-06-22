https://ria.ru/20250622/putin-2024653394.html
Путин высказался о работе над новым учебником по обществознанию
Путин высказался о работе над новым учебником по обществознанию - РИА Новости, 22.06.2025
Путин высказался о работе над новым учебником по обществознанию
Работа над новым учебником по обществознанию - важный вопрос, это сложная и тонкая работа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:34:00+03:00
2025-06-22T15:34:00+03:00
2025-06-22T15:52:00+03:00
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Работа над новым учебником по обществознанию - важный вопрос, это сложная и тонкая работа, заявил президент РФ Владимир Путин."Теперь очень важным вопросом является вопрос работы над учебниками по обществознанию. Здесь тоже большая, может быть, даже более сложная работа, она более тонкая", - сказал глава государства на встрече с авторами учебников истории.
https://ria.ru/20250622/putin--2024657021.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин высказался о работе над новым учебником по обществознанию
Путин назвал работу над новым учебником по обществознанию важным вопросом