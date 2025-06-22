https://ria.ru/20250622/putin-2024652782.html

Путин заявил о важности обратной связи по новым учебникам истории

Путин заявил о важности обратной связи по новым учебникам истории - РИА Новости, 22.06.2025

Путин заявил о важности обратной связи по новым учебникам истории

Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайным важным получение обратной связи по новым школьным учебникам по истории. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:30:00+03:00

2025-06-22T15:30:00+03:00

2025-06-22T15:56:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайным важным получение обратной связи по новым школьным учебникам по истории.Путин в воскресенье проводит встречу с авторами учебников истории."Очень важно, конечно, определиться, с так называемой, обратной связью. Я бы просил, конечно, Сергея Сергеевича (Кравцова, главу Минпросвещения - ред.) эту работу постоянно проводить, обратную связь от самих школьников, от самих студентов, от преподавателей, которые пользуются этой литературой учебной, и, конечно, от родителей, безусловно. Это чрезвычайно важно, чтобы понимать, как люди относятся, те, на кого рассчитаны ваши работы, к тому, что сделано, а если нужно, вы сочтете возможным коррективы какие-то вносить, это вам виднее", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250622/putin--2024657021.html

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общество, россия, владимир путин