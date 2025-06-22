https://ria.ru/20250622/putin-2024652782.html
Путин заявил о важности обратной связи по новым учебникам истории
Путин заявил о важности обратной связи по новым учебникам истории - РИА Новости, 22.06.2025
Путин заявил о важности обратной связи по новым учебникам истории
Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайным важным получение обратной связи по новым школьным учебникам по истории. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:30:00+03:00
2025-06-22T15:30:00+03:00
2025-06-22T15:56:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984758845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42b9c2cefc11dab5b3b3454e39120108.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайным важным получение обратной связи по новым школьным учебникам по истории.Путин в воскресенье проводит встречу с авторами учебников истории."Очень важно, конечно, определиться, с так называемой, обратной связью. Я бы просил, конечно, Сергея Сергеевича (Кравцова, главу Минпросвещения - ред.) эту работу постоянно проводить, обратную связь от самих школьников, от самих студентов, от преподавателей, которые пользуются этой литературой учебной, и, конечно, от родителей, безусловно. Это чрезвычайно важно, чтобы понимать, как люди относятся, те, на кого рассчитаны ваши работы, к тому, что сделано, а если нужно, вы сочтете возможным коррективы какие-то вносить, это вам виднее", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250622/putin--2024657021.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984758845_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52c0e61f17eb1bdba2a7ffa698cdaf1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о важности обратной связи по новым учебникам истории
Путин заявил о важности обратной связи по новым школьным учебникам истории
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайным важным получение обратной связи по новым школьным учебникам по истории.
Путин
в воскресенье проводит встречу с авторами учебников истории.
"Очень важно, конечно, определиться, с так называемой, обратной связью. Я бы просил, конечно, Сергея Сергеевича (Кравцова, главу Минпросвещения - ред.) эту работу постоянно проводить, обратную связь от самих школьников, от самих студентов, от преподавателей, которые пользуются этой литературой учебной, и, конечно, от родителей, безусловно. Это чрезвычайно важно, чтобы понимать, как люди относятся, те, на кого рассчитаны ваши работы, к тому, что сделано, а если нужно, вы сочтете возможным коррективы какие-то вносить, это вам виднее", - сказал Путин.