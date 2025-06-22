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Путин поблагодарил авторов новых учебников истории - РИА Новости, 22.06.2025
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15:30 22.06.2025 (обновлено: 15:43 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/putin-2024652458.html
Путин поблагодарил авторов новых учебников истории
Путин поблагодарил авторов новых учебников истории - РИА Новости, 22.06.2025
Путин поблагодарил авторов новых учебников истории
Президент России Владимир Путин поблагодарил авторов новых учебников истории, отметив важность их работы. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:30:00+03:00
2025-06-22T15:43:00+03:00
владимир путин
общество
россия
создание в россии нового учебника по истории
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил авторов новых учебников истории, отметив важность их работы."В 2013 году была принята концепция преподавания истории. И на основе этой концепции, я понимаю, вы и организовали работу по школьным учебникам с 5 класса. Пятый класс, потом колледж, техникум и так далее. Чрезвычайно важная работа для сохранения национальной памяти и преемственности поколений. Я вас хочу за это поблагодарить, весь коллектив, всех коллег ваших, которые работали над решением этой важнейшей задачи", - сказал Путин на встрече с авторами учебников истории.
https://ria.ru/20250622/putin-2024653492.html
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Путин на встрече с главными редакторами учебников истории
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владимир путин, общество, россия, создание в россии нового учебника по истории
Владимир Путин, Общество, Россия, Создание в России нового учебника по истории
Путин поблагодарил авторов новых учебников истории

Путин отметил важность работы авторов новых учебников истории

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил авторов новых учебников истории, отметив важность их работы.
"В 2013 году была принята концепция преподавания истории. И на основе этой концепции, я понимаю, вы и организовали работу по школьным учебникам с 5 класса. Пятый класс, потом колледж, техникум и так далее. Чрезвычайно важная работа для сохранения национальной памяти и преемственности поколений. Я вас хочу за это поблагодарить, весь коллектив, всех коллег ваших, которые работали над решением этой важнейшей задачи", - сказал Путин на встрече с авторами учебников истории.
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Владимир ПутинОбществоРоссияСоздание в России нового учебника по истории
 
 
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