https://ria.ru/20250622/putin-2024652458.html

Путин поблагодарил авторов новых учебников истории

Путин поблагодарил авторов новых учебников истории - РИА Новости, 22.06.2025

Путин поблагодарил авторов новых учебников истории

Президент России Владимир Путин поблагодарил авторов новых учебников истории, отметив важность их работы. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:30:00+03:00

2025-06-22T15:30:00+03:00

2025-06-22T15:43:00+03:00

владимир путин

общество

россия

создание в россии нового учебника по истории

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил авторов новых учебников истории, отметив важность их работы."В 2013 году была принята концепция преподавания истории. И на основе этой концепции, я понимаю, вы и организовали работу по школьным учебникам с 5 класса. Пятый класс, потом колледж, техникум и так далее. Чрезвычайно важная работа для сохранения национальной памяти и преемственности поколений. Я вас хочу за это поблагодарить, весь коллектив, всех коллег ваших, которые работали над решением этой важнейшей задачи", - сказал Путин на встрече с авторами учебников истории.

https://ria.ru/20250622/putin-2024653492.html

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Путин на встрече с главными редакторами учебников истории Путин на встрече с главными редакторами учебников истории 2025-06-22T15:30 true PT2M59S

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владимир путин, общество, россия, создание в россии нового учебника по истории