https://ria.ru/20250622/putin-2024651938.html

Путин высказался о прежних учебниках истории

Путин высказался о прежних учебниках истории - РИА Новости, 22.06.2025

Путин высказался о прежних учебниках истории

Раньше в учебниках истории писали все что угодно, только не то, что СССР переломил хребет нацизму, там была и русофобия, и искажение фактов, заявил президент... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:28:00+03:00

2025-06-22T15:28:00+03:00

2025-06-22T15:52:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Раньше в учебниках истории писали все что угодно, только не то, что СССР переломил хребет нацизму, там была и русофобия, и искажение фактов, заявил президент России Владимир Путин."Когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаружил, что там есть все, что угодно, только не правдивая информация о происходивших, скажем, во время той же Великой Отечественной войны, событиях. Так как излагалась, скажем, в некоторых учебных пособиях Сталинградская битва, это просто без всякого преувеличения уму непостижимо. Все что угодно писали, только не то, что именно Советский Союз переломил хребет нацизму и положил на алтарь Победы такие огромные жертвы", - сказал Путин на встрече с авторами учебников истории.

https://ria.ru/20250622/putin--2024657021.html

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владимир путин, россия, общество