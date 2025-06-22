https://ria.ru/20250622/putin-2024651242.html

Путин: в прежних учебниках истории не было правды о событиях ВОВ

Путин: в прежних учебниках истории не было правды о событиях ВОВ - РИА Новости, 22.06.2025

Путин: в прежних учебниках истории не было правды о событиях ВОВ

Президент России Владимир Путин рассказал, что в прежних учебниках истории не было правдивой информации о событиях в Великой Отечественной войны. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:26:00+03:00

2025-06-22T15:26:00+03:00

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владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в прежних учебниках истории не было правдивой информации о событиях в Великой Отечественной войны."Когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаруживал, что там есть все, что угодно, только не правдивая информация о происходивших во время Великой Отечественной войны событиях", - сказал Путин на встрече с авторами учебников истории.

https://ria.ru/20250622/putin-2024652307.html

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владимир путин, россия, общество