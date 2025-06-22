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Путин: в прежних учебниках истории не было правды о событиях ВОВ - РИА Новости, 22.06.2025
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15:26 22.06.2025 (обновлено: 15:31 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/putin-2024651242.html
Путин: в прежних учебниках истории не было правды о событиях ВОВ
Путин: в прежних учебниках истории не было правды о событиях ВОВ - РИА Новости, 22.06.2025
Путин: в прежних учебниках истории не было правды о событиях ВОВ
Президент России Владимир Путин рассказал, что в прежних учебниках истории не было правдивой информации о событиях в Великой Отечественной войны. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:26:00+03:00
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владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в прежних учебниках истории не было правдивой информации о событиях в Великой Отечественной войны."Когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаруживал, что там есть все, что угодно, только не правдивая информация о происходивших во время Великой Отечественной войны событиях", - сказал Путин на встрече с авторами учебников истории.
https://ria.ru/20250622/putin-2024652307.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин: в прежних учебниках истории не было правды о событиях ВОВ

Путин: в прежних учебниках истории не было правдивых данных о событиях ВОВ

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в прежних учебниках истории не было правдивой информации о событиях в Великой Отечественной войны.
"Когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаруживал, что там есть все, что угодно, только не правдивая информация о происходивших во время Великой Отечественной войны событиях", - сказал Путин на встрече с авторами учебников истории.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Путин: в 1990-е в учебных программах не было логики исторического процесса
Вчера, 15:29
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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