Путин рассказал, что лежало в основе победы над нацистской Германией

Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится с 1992 года. Возложение цветов начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны.

В 2015 году эта акция стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.