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Путин рассказал, что лежало в основе победы над нацистской Германией - РИА Новости, 22.06.2025
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15:25 22.06.2025 (обновлено: 19:15 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/putin-2024650971.html
Путин рассказал, что лежало в основе победы над нацистской Германией
Путин рассказал, что лежало в основе победы над нацистской Германией - РИА Новости, 22.06.2025
Путин рассказал, что лежало в основе победы над нацистской Германией
В основе Победы в Великой Отечественной войне лежали традиционные ценности, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:25:00+03:00
2025-06-22T19:15:00+03:00
германия
владимир путин
россия
в мире
ссср
общество
создание в россии нового учебника по истории
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В основе Победы в Великой Отечественной войне лежали традиционные ценности, заявил президент Владимир Путин."Без всякого преувеличения, в основе Победы над нацисткой Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживало наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество. Эта вера закладывалась по разным каналам: и через школы, и через церковь, через наши традиционные религии", — сказал он на встрече с авторами новых учебников истории.Как отметил глава государства, в некоторых учебниках истории прошлых лет не писали, что именно СССР переломил хребет нацизму, они не содержали правдивые данные о событиях в Великой Отечественной войны.Путин подчеркнул, что в 90-е в учебных программах утратили взаимосвязь и единую логику исторического процесса. По его словам, альтернативные точки зрения допустимы, но базовые, фактологические вещи искажать нельзя.Президент также поблагодарил авторов новых исторических пособий, указав на важность их работы.
https://ria.ru/20250512/putin-2016424746.html
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Путин на встрече с главными редакторами учебников истории
Путин на встрече с главными редакторами учебников истории
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германия, владимир путин, россия, в мире, ссср, общество, создание в россии нового учебника по истории
Германия, Владимир Путин, Россия, В мире, СССР, Общество, Создание в России нового учебника по истории
Путин рассказал, что лежало в основе победы над нацистской Германией

Путин: в основе Победы в Великой Отечественной войне были традиционные ценности

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В основе Победы в Великой Отечественной войне лежали традиционные ценности, заявил президент Владимир Путин.
"Без всякого преувеличения, в основе Победы над нацисткой Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживало наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество. Эта вера закладывалась по разным каналам: и через школы, и через церковь, через наши традиционные религии", — сказал он на встрече с авторами новых учебников истории.
Мероприятия в России в День памяти и скорби
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Владимир Путин 24 октября 2007 года подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

Президент РФ В. Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Владимир Путин 24 октября 2007 года подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.

Всероссийская акция Свеча памяти, приуроченная ко Дню памяти и скорби, на Мамаевом кургане в Волгограде

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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2 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В России 22 июня приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

На мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби, в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края

В России 22 июня приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В этот день россияне скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили Родину или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной.

Всероссийская акция Свеча памяти, приуроченная ко Дню памяти и скорби, в сквере Победы в Симферополе

В этот день россияне скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили Родину или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Представители властей 22 июня возлагают траурные венки к монументам, посвященным павшим в Великой Отечественной войне.

На фото: глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата в Симферополе

Представители властей 22 июня возлагают траурные венки к монументам, посвященным павшим в Великой Отечественной войне.

На фото: глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также в Москве традиционно проходят две знаковые акции — "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.

Акция Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченная ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

Также в Москве традиционно проходят две знаковые акции — "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится с 1992 года. Возложение цветов начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны.

В 2015 году эта акция стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

Акция Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченная ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится с 1992 года. Возложение цветов начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны.

В 2015 году эта акция стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.

Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата в Симферополе

Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В День памяти и скорби в российских городах открываются тематические выставки и экспозиции, проходят памятные мероприятия.

Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби

В День памяти и скорби в российских городах открываются тематические выставки и экспозиции, проходят памятные мероприятия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края.

Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби

Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участники акции "Огненные картины войны", посвященной 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у Вечного огня в парке Победы в Казани.

Участники акции Огненные картины войны у вечного огня в парке Победы в Казани, посвящённой 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Участники акции "Огненные картины войны", посвященной 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у Вечного огня в парке Победы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года также ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти".

На фото: участники всероссийской акции "Свеча памяти" у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

Участники всероссийской акции Свеча памяти у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года также ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти".

На фото: участники всероссийской акции "Свеча памяти" у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин 24 октября 2007 года подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 12

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
2 из 12

В России 22 июня приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 12

В этот день россияне скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили Родину или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Представители властей 22 июня возлагают траурные венки к монументам, посвященным павшим в Великой Отечественной войне.

На фото: глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 12

Также в Москве традиционно проходят две знаковые акции — "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 12

Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится с 1992 года. Возложение цветов начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны.

В 2015 году эта акция стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 12

В День памяти и скорби в российских городах открываются тематические выставки и экспозиции, проходят памятные мероприятия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Участники акции "Огненные картины войны", посвященной 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у Вечного огня в парке Победы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года также ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти".

На фото: участники всероссийской акции "Свеча памяти" у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
12 из 12
Как отметил глава государства, в некоторых учебниках истории прошлых лет не писали, что именно СССР переломил хребет нацизму, они не содержали правдивые данные о событиях в Великой Отечественной войны.
Путин подчеркнул, что в 90-е в учебных программах утратили взаимосвязь и единую логику исторического процесса. По его словам, альтернативные точки зрения допустимы, но базовые, фактологические вещи искажать нельзя.
Президент также поблагодарил авторов новых исторических пособий, указав на важность их работы.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин призвал беречь память об уроках истории
12 мая, 09:23
 
ГерманияВладимир ПутинРоссияВ миреСССРОбществоСоздание в России нового учебника по истории
 
 
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