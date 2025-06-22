Мероприятия в России в День памяти и скорби

Владимир Путин 24 октября 2007 года подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.
Владимир Путин 24 октября 2007 года подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.
В России 22 июня приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.
В России 22 июня приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.
В этот день россияне скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили Родину или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной.
В этот день россияне скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили Родину или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной.
Представители властей 22 июня возлагают траурные венки к монументам, посвященным павшим в Великой Отечественной войне.
На фото: глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе
Представители властей 22 июня возлагают траурные венки к монументам, посвященным павшим в Великой Отечественной войне.
На фото: глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе
Также в Москве традиционно проходят две знаковые акции — "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.
Также в Москве традиционно проходят две знаковые акции — "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.
Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится с 1992 года. Возложение цветов начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны.
В 2015 году эта акция стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.
Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится с 1992 года. Возложение цветов начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны.
В 2015 году эта акция стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.
Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.
Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.
В День памяти и скорби в российских городах открываются тематические выставки и экспозиции, проходят памятные мероприятия.
В День памяти и скорби в российских городах открываются тематические выставки и экспозиции, проходят памятные мероприятия.
Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края.
Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края.
Участники акции "Огненные картины войны", посвященной 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у Вечного огня в парке Победы в Казани.
Участники акции "Огненные картины войны", посвященной 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у Вечного огня в парке Победы в Казани.
Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года также ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти".
На фото: участники всероссийской акции "Свеча памяти" у Музея Победы на Поклонной горе в Москве
Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года также ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти".
На фото: участники всероссийской акции "Свеча памяти" у Музея Победы на Поклонной горе в Москве