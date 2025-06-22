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Мероприятия в России в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2025
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15:11 22.06.2025 (обновлено: 22:35 22.06.2025)
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Мероприятия в России в День памяти и скорби
Мероприятия в России в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2025
Мероприятия в России в День памяти и скорби
РИА Новости, 22.06.2025
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Фото, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество, Россия, Москва, Германия

Мероприятия в России в День памяти и скорби

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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Владимир Путин 24 октября 2007 года подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

Президент РФ В. Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Владимир Путин 24 октября 2007 года подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.

Всероссийская акция Свеча памяти, приуроченная ко Дню памяти и скорби, на Мамаевом кургане в Волгограде

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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2 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В России 22 июня приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

На мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби, в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края

В России 22 июня приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В этот день россияне скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили Родину или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной.

Всероссийская акция Свеча памяти, приуроченная ко Дню памяти и скорби, в сквере Победы в Симферополе

В этот день россияне скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили Родину или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Представители властей 22 июня возлагают траурные венки к монументам, посвященным павшим в Великой Отечественной войне.

На фото: глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата в Симферополе

Представители властей 22 июня возлагают траурные венки к монументам, посвященным павшим в Великой Отечественной войне.

На фото: глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также в Москве традиционно проходят две знаковые акции — "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.

Акция Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченная ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

Также в Москве традиционно проходят две знаковые акции — "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится с 1992 года. Возложение цветов начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны.

В 2015 году эта акция стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

Акция Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченная ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится с 1992 года. Возложение цветов начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны.

В 2015 году эта акция стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.

Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата в Симферополе

Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В День памяти и скорби в российских городах открываются тематические выставки и экспозиции, проходят памятные мероприятия.

Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби

В День памяти и скорби в российских городах открываются тематические выставки и экспозиции, проходят памятные мероприятия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края.

Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби

Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участники акции "Огненные картины войны", посвященной 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у Вечного огня в парке Победы в Казани.

Участники акции Огненные картины войны у вечного огня в парке Победы в Казани, посвящённой 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Участники акции "Огненные картины войны", посвященной 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у Вечного огня в парке Победы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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11 из 12
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года также ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти".

На фото: участники всероссийской акции "Свеча памяти" у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

Участники всероссийской акции Свеча памяти у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года также ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти".

На фото: участники всероссийской акции "Свеча памяти" у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский
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12 из 12
 
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