https://ria.ru/20250622/putin-2024646241.html

Путин в Александровском саду пообщался с военнослужащими

Путин в Александровском саду пообщался с военнослужащими - РИА Новости, 22.06.2025

Путин в Александровском саду пообщался с военнослужащими

Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в воскресенье кратко пообщался с несколькими военнослужащими. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:06:00+03:00

2025-06-22T15:06:00+03:00

2025-06-22T15:06:00+03:00

россия

германия

владимир путин

андрей белоусов

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в воскресенье кратко пообщался с несколькими военнослужащими. Глава государства каждый год участвует в церемонии возложения венка 22 июня, в День памяти и скорби. Традиционная церемония состоялась в воскресенье в Александровском саду у стен Кремля. Вместе с президентом в ней участвовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. После возложения президент подошел к шеренге, в которой были в том числе военнослужащие Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота. Путин поговорил с несколькими военными, некоторых из них похлопал по плечу. День памяти и скорби – годовщина начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.

https://ria.ru/20250622/minsk-2024621095.html

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Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-22T15:06 true PT1M10S

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россия, германия, владимир путин, андрей белоусов, великая отечественная война (1941-1945), общество