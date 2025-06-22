https://ria.ru/20250622/putin--2024660865.html

Путин предложил авторам учебников истории обсудить дошкольное образование

Путин предложил авторам учебников истории обсудить дошкольное образование - РИА Новости, 22.06.2025

Путин предложил авторам учебников истории обсудить дошкольное образование

Президент России Владимир Путин на встрече с авторами новых учебников по истории предложил обсудить тему дошкольного образования, ответив, что "сознание... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:59:00+03:00

2025-06-22T15:59:00+03:00

2025-06-22T15:59:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с авторами новых учебников по истории предложил обсудить тему дошкольного образования, ответив, что "сознание человека закладывается в раннем возрасте". "Сознание человека, маленького ребёнка, оно закладывается гораздо раньше. Я уж сейчас не говорю про первый, второй, третий и четвёртый класс, но даже в сфере дошкольного образования это тоже очень важно. Вот во всех школах сейчас флаг поднимается российский, уроки проводятся соответствующие. Ну вот совсем с маленькими ребятишками организовать работу может быть сложнее, потому что доносить информацию для них нужно, конечно, с учётом особенностей маленького ребёнка, с учётом требований и знаний детских психологов, это совершенно очевидная вещь. Ну, хотелось бы с вами поговорить тоже и на эту тему", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250622/putin--2024657021.html

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общество, россия, владимир путин