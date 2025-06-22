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Путин поддержал идею об обязательной сдаче ЕГЭ по истории для гуманитариев
Путин поддержал идею об обязательной сдаче ЕГЭ по истории для гуманитариев - РИА Новости, 22.06.2025
Путин поддержал идею об обязательной сдаче ЕГЭ по истории для гуманитариев
Президент России Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:46:00+03:00
2025-06-22T15:46:00+03:00
2025-06-22T15:58:00+03:00
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы."Хотел бы одну проблему поставить, которую мы достаточно давно обсуждаем в кругу историков и преподавателей. Она связана с тем, чтобы рассмотреть возможность сдачи ЕГЭ именно по истории для тех, кто поступает в гуманитарные вузы", - сказал Торкунов на встрече президента с с авторами учебников истории.Он отметил, что значительная часть тех, кто поступает в гуманитарные вузы, сдают ЕГЭ по обществознанию, а в курсе истории присутствуют в том числе обществоведческие понятия. "Важно было бы, чтобы курс истории охватывал тех ребят, которые поступают на гуманитарные и социально-экономические специальности", - добавил ректор МГИМО."Хорошо", - ответил глава государства на предложение Торкунова.
https://ria.ru/20250622/kravtsov-2024654963.html
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общество, россия, анатолий торкунов, владимир путин, мгимо
Общество, Россия, Анатолий Торкунов, Владимир Путин, МГИМО
Путин поддержал идею об обязательной сдаче ЕГЭ по истории для гуманитариев
Путин поддержал идею о сдаче ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы