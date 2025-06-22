https://ria.ru/20250622/putin--2024657021.html

Путин поддержал идею об обязательной сдаче ЕГЭ по истории для гуманитариев

Путин поддержал идею об обязательной сдаче ЕГЭ по истории для гуманитариев - РИА Новости, 22.06.2025

Путин поддержал идею об обязательной сдаче ЕГЭ по истории для гуманитариев

Президент России Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:46:00+03:00

2025-06-22T15:46:00+03:00

2025-06-22T15:58:00+03:00

общество

россия

анатолий торкунов

владимир путин

мгимо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы."Хотел бы одну проблему поставить, которую мы достаточно давно обсуждаем в кругу историков и преподавателей. Она связана с тем, чтобы рассмотреть возможность сдачи ЕГЭ именно по истории для тех, кто поступает в гуманитарные вузы", - сказал Торкунов на встрече президента с с авторами учебников истории.Он отметил, что значительная часть тех, кто поступает в гуманитарные вузы, сдают ЕГЭ по обществознанию, а в курсе истории присутствуют в том числе обществоведческие понятия. "Важно было бы, чтобы курс истории охватывал тех ребят, которые поступают на гуманитарные и социально-экономические специальности", - добавил ректор МГИМО."Хорошо", - ответил глава государства на предложение Торкунова.

https://ria.ru/20250622/kravtsov-2024654963.html

https://ria.ru/20250622/putin-2024651938.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, анатолий торкунов, владимир путин, мгимо