https://ria.ru/20250622/putin--2024650405.html

Путин проводит встречу с авторами новых школьных учебников истории

Путин проводит встречу с авторами новых школьных учебников истории - РИА Новости, 22.06.2025

Путин проводит встречу с авторами новых школьных учебников истории

Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит встречу с авторами и редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:24:00+03:00

2025-06-22T15:24:00+03:00

2025-06-22T15:49:00+03:00

общество

владимир мединский

россия

латинская америка

африка

александр чубарьян

анатолий торкунов

мгимо

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит встречу с авторами и редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования, передаёт корреспондент РИА Новости.Во встрече участвуют помощник президента РФ Владимир Мединский, академик Александр Чубарьян, министр просвещения Сергей Кравцов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.Новые единые учебники по истории для 10-11-х классов используются в российских школах с 1 сентября 2023 года и состоят из четырех томов, включающих историю России и всеобщую историю.Кроме того, осенью 2024 года в разных регионах РФ начался процесс практической проверки качества новых учебников по истории для 5–9-х классов. Они будут использоваться в школах с 1 сентября 2025 года.Помимо того, что в учебниках обновлен картографический и иллюстративный ряд, в них даны рекомендации по дополнительным материалам (фильмы, книги, источники) с использованием прямых ссылок - QR-кодов - на сайты президента РФ, баз данных Минобороны РФ, МИД РФ, коллекций президентской библиотеки и другие ресурсы.В учебник также включены разделы о наиболее актуальных вопросах современности (СВО, вхождение новых субъектов в состав России, международные отношения, расширение НАТО). Во Всеобщей истории особое внимание уделено странам Латинской Америки, Африки и Азии.Методический аппарат учебников содержит различные типы заданий, рассчитанных на эффективную подготовку к разным формам аттестации.Авторами книг выступили помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.Рецензентом единой государственной линейки из 16 томов учебников истории для 5-11 классов школы и учреждений среднего профессионального образования выступил академик, доктор исторических наук, президент исторического факультета МГУ Сергей Карпов.В настоящее время готовится новый курс обществознания (9-11 классы) для внедрения в школах с 2026/27 учебного года. В основу готовящейся линейки учебников положены те же основные принципы изложения и компоновки материала, которые использовались для подготовки учебников по истории.

https://ria.ru/20250622/putin-2024653394.html

https://ria.ru/20250622/putin-2024651938.html

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россия

латинская америка

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Путин на встрече с главными редакторами учебников истории Путин на встрече с главными редакторами учебников истории 2025-06-22T15:24 true PT2M59S

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общество, владимир мединский, россия, латинская америка, африка, александр чубарьян, анатолий торкунов, мгимо, нато, российское военно-историческое общество (рвио)