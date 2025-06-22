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Отец Пугачевой в годы войны концертами вдохновлял бойцов на новые подвиги - РИА Новости, 22.06.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:21 22.06.2025 (обновлено: 09:42 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/pugachev-2024577406.html
Отец Пугачевой в годы войны концертами вдохновлял бойцов на новые подвиги
Отец Пугачевой в годы войны концертами вдохновлял бойцов на новые подвиги - РИА Новости, 22.06.2025
Отец Пугачевой в годы войны концертами вдохновлял бойцов на новые подвиги
Отец певицы Аллы Пугачевой Борис в годы Великой Отечественной войны вдохновлял бойцов и офицеров на новые подвиги, устраивая для них развлечения и концерты... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:21:00+03:00
2025-06-22T09:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
израиль
россия
алла пугачева
красная звезда
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Отец певицы Аллы Пугачевой Борис в годы Великой Отечественной войны вдохновлял бойцов и офицеров на новые подвиги, устраивая для них развлечения и концерты самодеятельности в перерывах между боями, следует из архивных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Пугачев, несмотря на состояние здоровья, не позволявшее ему служить, добровольно ушел на фронт в 1941 году. Сначала он служил в 162-м армейском инженерном батальоне сапером, принимал участие в боях при обороне столицы. Был награжден медалью "За оборону Москвы". "Организовал и руководит по сей день красноармейской художественной самодеятельностью, которая в бригаде стала любимцем всех бойцов и офицеров. В перерывах между боями самодеятельность, руководимая товарищем Пугачевым, выезжает в части и подразделения, представляет веселый отдых и развлечения, вдохновляет всех бойцов и офицеров на новые боевые подвиги", - говорится в документе, датированном 1945 годом. Пугачев на протяжении всей службы "активно отзывался к солдатской жизни". Личным примером он вдохновлял бойцов на подвиги, был честным, добросовестным и аккуратным в выполнении боевых заданий и приказов своих командиров. Как "добросовестного и примерного воина Красной армии" Пугачева представили к награде орденом "Красная звезда". В итоге в 1945 году он был награжден медалью "За боевые заслуги", в те годы он служил огнеметчиком. Его дочь, певица Алла Пугачева, уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами - стали рабами". 3 ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html
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израиль, россия, алла пугачева, красная звезда, великая отечественная война (1941-1945), общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Израиль, Россия, Алла Пугачева, Красная звезда, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
Отец Пугачевой в годы войны концертами вдохновлял бойцов на новые подвиги

Борис Пугачев ушел на фронт в 1941 г и концертами вдохновлял бойцов на подвиги

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Алла Пугачева. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Отец певицы Аллы Пугачевой Борис в годы Великой Отечественной войны вдохновлял бойцов и офицеров на новые подвиги, устраивая для них развлечения и концерты самодеятельности в перерывах между боями, следует из архивных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Пугачев, несмотря на состояние здоровья, не позволявшее ему служить, добровольно ушел на фронт в 1941 году. Сначала он служил в 162-м армейском инженерном батальоне сапером, принимал участие в боях при обороне столицы. Был награжден медалью "За оборону Москвы".
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"Организовал и руководит по сей день красноармейской художественной самодеятельностью, которая в бригаде стала любимцем всех бойцов и офицеров. В перерывах между боями самодеятельность, руководимая товарищем Пугачевым, выезжает в части и подразделения, представляет веселый отдых и развлечения, вдохновляет всех бойцов и офицеров на новые боевые подвиги", - говорится в документе, датированном 1945 годом.
Пугачев на протяжении всей службы "активно отзывался к солдатской жизни". Личным примером он вдохновлял бойцов на подвиги, был честным, добросовестным и аккуратным в выполнении боевых заданий и приказов своих командиров.
Как "добросовестного и примерного воина Красной армии" Пугачева представили к награде орденом "Красная звезда". В итоге в 1945 году он был награжден медалью "За боевые заслуги", в те годы он служил огнеметчиком.
Его дочь, певица Алла Пугачева, уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами - стали рабами". 3 ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеИзраильРоссияАлла ПугачеваКрасная звездаВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
 
 
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