https://ria.ru/20250622/pugachev-2024577406.html

Отец Пугачевой в годы войны концертами вдохновлял бойцов на новые подвиги

Отец Пугачевой в годы войны концертами вдохновлял бойцов на новые подвиги - РИА Новости, 22.06.2025

Отец Пугачевой в годы войны концертами вдохновлял бойцов на новые подвиги

Отец певицы Аллы Пугачевой Борис в годы Великой Отечественной войны вдохновлял бойцов и офицеров на новые подвиги, устраивая для них развлечения и концерты... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:21:00+03:00

2025-06-22T08:21:00+03:00

2025-06-22T09:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

израиль

россия

алла пугачева

красная звезда

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Отец певицы Аллы Пугачевой Борис в годы Великой Отечественной войны вдохновлял бойцов и офицеров на новые подвиги, устраивая для них развлечения и концерты самодеятельности в перерывах между боями, следует из архивных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Пугачев, несмотря на состояние здоровья, не позволявшее ему служить, добровольно ушел на фронт в 1941 году. Сначала он служил в 162-м армейском инженерном батальоне сапером, принимал участие в боях при обороне столицы. Был награжден медалью "За оборону Москвы". "Организовал и руководит по сей день красноармейской художественной самодеятельностью, которая в бригаде стала любимцем всех бойцов и офицеров. В перерывах между боями самодеятельность, руководимая товарищем Пугачевым, выезжает в части и подразделения, представляет веселый отдых и развлечения, вдохновляет всех бойцов и офицеров на новые боевые подвиги", - говорится в документе, датированном 1945 годом. Пугачев на протяжении всей службы "активно отзывался к солдатской жизни". Личным примером он вдохновлял бойцов на подвиги, был честным, добросовестным и аккуратным в выполнении боевых заданий и приказов своих командиров. Как "добросовестного и примерного воина Красной армии" Пугачева представили к награде орденом "Красная звезда". В итоге в 1945 году он был награжден медалью "За боевые заслуги", в те годы он служил огнеметчиком. Его дочь, певица Алла Пугачева, уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами - стали рабами". 3 ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.

https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html

https://ria.ru/20250417/pugacheva-2011856536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

израиль, россия, алла пугачева, красная звезда, великая отечественная война (1941-1945), общество