https://ria.ru/20250622/pmef-2024512075.html

ПМЭФ-2025: Россия довела Запад до капитуляции

ПМЭФ-2025: Россия довела Запад до капитуляции - РИА Новости, 22.06.2025

ПМЭФ-2025: Россия довела Запад до капитуляции

Геополитический сезон нынешнего года закрывается Петербургским международным экономическим форумом. Начался же сезон саммитом сообщества БРИКС в Казани. Все... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:00:00+03:00

2025-06-22T08:00:00+03:00

2025-06-22T08:01:00+03:00

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Геополитический сезон нынешнего года закрывается Петербургским международным экономическим форумом. Начался же сезон саммитом сообщества БРИКС в Казани. Все самые важные, самые крупные, оказывающие колоссальное влияние на процессы в планетарной экономике (которая, напомним, есть иное название политики) мероприятия проходили у нас в стране. На них определялись финансовые тренды, оценивались риски, находились нестандартные подходы к разрешению кризисных ситуаций. Спокойно, здраво, без ажитации и мельтешения.Тем, кто до сих пор считает, что они правят миром или хотя бы намечают его повестку, предлагается подумать еще раз. И дело не в шапкозакидательстве (как раз у русских этот болезненный синдром отсутствует), а в осознании себя, справедливо (как в нашем случае) и безосновательно — как с ними — в роли ведущей мировой силы.Буквально накануне открытия ПМЭФ главное статистическое учреждение Франции Insee вновь пересмотрело оценки тамошнего ВВП. Разумеется, в сторону уменьшения. Рост экономики составит ноль целых шесть десятых процента. Эти несчастные десятые ошметки включают в том числе и оборот торговли запрещенными веществами, и доходы от проституции — в полном соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, которая тоже включает эти показатели в свои бюджетные статьи.Если французы натужно наскребли к своему ВВП жалкие доли процента, то у германских специалистов по статистике не получилось даже этого — у экономики федеральной республики рост нулевой. А суммарно ЕС, все его 27 членов выглядят экономическими наноперсонажами. И даже если учитывать обороты наркомании и деньги от разврата всех цветов радуги, то наскрести получается один процент и еще одну десятую от всего совокупного роста еэсовского ВВП. Если это не тотальная катастрофа и не общеэкономическая конфузия, то как еще выглядит фиаско?Спустя три с небольшим года, как Запад — общеевропейский и англосаксонский, его сателлиты и подружайки, — вступив с нами в прямое противостояние, довел свою экономику до палаты реанимации (в помощь сводки их же собственных профильных ведомств), получив попутно полный разгром своей военной машины (в помощь отчеты любых "институтов по изучению мира и войны") и децимацию ВПК (тут поможет число расщелканной натовской техники и машинерии на ЛБС). Крах потерпела и террористическая операция против нас в курском приграничье. И попытки любые каких-то "контрнаступов". В военном смысле Запад — если речь идет об армии и ее оснащении, как и беспомощности — оказался фитюлькой и ветошью.Политически он оказался коллективным вралем и импотентом. Затея с вводом неких контингентов "коалиции желающих" куда-то там, в украинские степи и перелески, не смогла осуществиться не то что на деле, но и даже на словах.Не получается просоответствать, если уж настигли тотальное бессилие и паралич воли, даже финансово. И никакие заклинания не помогают найти деньги, чтобы оформить "пять процентов" к тратам "на оборону", которые вроде бы намерены были — под занавес геополитического сезона — обсудить натовские на заседалове, которое грядет в Гааге.Эти фиаско складываются в картину полной капитуляции Запада. Но есть и мелкие брызги, отличающие их неудачников. Например, тотальный запрет любых иных точек зрения и практически немедленное объявление тех, кто их высказывает, "врагами прогресса и демократии". Представить себе Макрона или Мерца, беседующих с журналистами, представляющими РИА, ВГТРК, RT на крупном форуме, вроде встречи "Большой семерки", невозможно. Тогда как российский лидер встречается с представителями любой, самой враждебно к нам настроенной медийки на регулярной основе.Да, и не забудем, что весь западный политикум даже сервильной, контролируемой и абсолютно ручной прессы все равно бегает, как черт от ладана.Ну да ладно про них.Вернемся к нам. К нашему экономическому росту. К нашему паритету покупательной способности, который ушел, как от стоячего, от практически всех крупных экономик в мире. Вернемся к проекту строительства четырех десятков вузовских кампусов во всей стране. Вернемся к достижениям нашей науки, приступившей к клиническим испытаниям вакцины против рака. Вернемся и к идее возведения АЭС на Луне, к строительству мощных ледоходов, к спуску на воду военных кораблей. Ну и добавим, что все наши достижения происходят на фоне СВО, а это значит, что часть ресурсов уходит на поддержание безупречно работающей военной машины, а еще — что все совершенное реализовано в момент действия десятков тысяч рестрикций против нашей экономики.Ну и последнее — те, что поперли на нас три с лишним года назад, используя токсичную украинскую власть и зараженную русофобией часть украинского общества, абсолютно конгруэнтны географически и идеологически тем, кто 84 года назад начали бомбить наши города и сжигать наши деревни. Мы тогда посчитали их агрессорами и садистами, мы их уничтожили, параллельно освободив Европу. Ну и дав ей возможность создавать всякие ЕС и прочие сообщества.Сегодня мы считаем тех, кто попытался нас разрушить, разорвать нашу экономику, нарушить наше общественное устройство, не столько противниками, сколько просто банальными дураками. Мы их уже победили. Единственное, что нам осталось, — зафиксировать их очередной проигрыш на бумаге в акте капитуляции. За подписью и печатями. Это, несомненно, станет событием — но уже для следующего геополитического сезона.

https://ria.ru/20250620/pmef-2024319845.html

https://ria.ru/20250620/germaniya-2023336829.html

https://ria.ru/20250620/zapad-2023928142.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html

https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, франция, евросоюз, брикс, еврокомиссия, казань, санкт-петербург