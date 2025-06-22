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Гросси выступит на заседании СБ ООН по ситуации в Иране - РИА Новости, 22.06.2025
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20:06 22.06.2025 (обновлено: 20:17 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/oon-2024690438.html
Гросси выступит на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
Гросси выступит на заседании СБ ООН по ситуации в Иране - РИА Новости, 22.06.2025
Гросси выступит на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступит в воскресенье на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации в Иране, сообщает Международное агентство по атомной... РИА Новости, 22.06.2025
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступит в воскресенье на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации в Иране, сообщает Международное агентство по атомной энергии."У генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси запланировано выступление на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране сегодня, в воскресенье (22.00 мск - ред.)", - говорится в публикации МАГАТЭ в соцсети X.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/rezolyutsiya-2024681297.html
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иран, оон, магатэ, в мире, сша, исфахан, рафаэль гросси, дональд трамп, аббас аракчи, совет безопасности оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, ООН, МАГАТЭ, В мире, США, Исфахан, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Совет Безопасности ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Гросси выступит на заседании СБ ООН по ситуации в Иране

МАГАТЭ: Гросси выступит на экстренном заседании СБ ООН по ситуации в Иране

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступит в воскресенье на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации в Иране, сообщает Международное агентство по атомной энергии.
"У генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси запланировано выступление на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране сегодня, в воскресенье (22.00 мск - ред.)", - говорится в публикации МАГАТЭ в соцсети X.
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По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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