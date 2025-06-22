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СМИ: ядерный объект в Фордо получил частичные повреждения при ударах США

СМИ: ядерный объект в Фордо получил частичные повреждения при ударах США - РИА Новости, 22.06.2025

СМИ: ядерный объект в Фордо получил частичные повреждения при ударах США

Ядерный объект в иранском Фордо получил лишь частичные повреждения при ударах США, передает Tasnim. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T11:10:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. Ядерный объект в иранском Фордо получил лишь частичные повреждения при ударах США, передает Tasnim."Ситуация в окрестностях в норме, жизнь течет своим чередом, не видно даже дыма и признаков пожара. <…> Чиновники провинции опровергают заявления Трампа об уничтожении объекта в Фордо и сообщают лишь о частичном ущербе", — сообщило агентство со ссылкой на местные власти.По данным СМИ, химических или радиоактивных загрязнений рядом с Фордо не наблюдается.Атака США на ИранРеакция в миреАтаку США уже раскритиковали на международном уровне:Что пишут зарубежные СМИОбострение ирано-израильского конфликта

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Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T11:10 true PT0M33S

"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ". 2025-06-22T11:10 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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