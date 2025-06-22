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МИД призвал МАГАТЭ к объективной реакции на удары США по Ирану

МИД призвал МАГАТЭ к объективной реакции на удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

МИД призвал МАГАТЭ к объективной реакции на удары США по Ирану

Москва ожидает со стороны МАГАТЭ скорейшей профессиональной реакции на удары США по ядерным объектам на территории Ирана, нужен объективный доклад гендиректора... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T14:05:00+03:00

2025-06-22T14:05:00+03:00

2025-06-22T14:41:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва ожидает со стороны МАГАТЭ скорейшей профессиональной реакции на удары США по ядерным объектам на территории Ирана, нужен объективный доклад гендиректора организации Рафаэля Гросси, заявили в МИД России. "Ожидаем со стороны руководства агентства скорейшей профессиональной и четкой реакции без обтекаемых фраз и попыток прятаться за политической "равноудаленностью". Нужен объективный доклад гендиректора МАГАТЭ для рассмотрения на специальной сессии агентства, которая должна состояться в самое ближайшее время", - говорится в сообщении на сайте ведомства.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

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