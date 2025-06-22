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В МИД назвали число российских воинских захоронений за рубежом

В МИД назвали число российских воинских захоронений за рубежом - РИА Новости, 22.06.2025

В МИД назвали число российских воинских захоронений за рубежом

Более 22 тысяч российских воинских захоронений находится за рубежом в разных уголках планеты, большинство из них расположены в Европе и относятся к периоду... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:02:00+03:00

2025-06-22T10:02:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Более 22 тысяч российских воинских захоронений находится за рубежом в разных уголках планеты, большинство из них расположены в Европе и относятся к периоду Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. “По нашим учетам, их насчитывается более 22 тысяч в 54 странах. Безусловно, большинство из них относятся к Великой Отечественной войне и расположены в странах Европы. При этом мы ни в коем случае не должны забывать о наших воинах, отдавших свои жизни за интересы России во все исторические периоды в разных уголках планеты. Это и захоронения русско-турецких войн XIX века, и Русско-японской и Первой мировой войн, и военных конфликтов второй половины ХХ века”, - рассказал собеседник агентства. По словам Климова, российские военные захоронения есть в Швеции, Вьетнаме, Китае, КНДР, Японии и целом ряде других государств. Вместе с тем, подчеркивает он, их число не является постоянным, поскольку благодаря инспекционным поездкам российских дипломатов, усилиям соотечественников и неравнодушных иностранных граждан обнаруживаются и новые места захоронения. “Рассчитываем в ближайшее время направить в Минобороны России обновленные реестры захоронений, содержащие информацию об их точном местонахождении, количестве захороненных, известных и неизвестных имен. Полагаем символичным, что эта всеобъемлющая информация будет передана в Минобороны России в год 80-летия Великой Победы. Надеемся, что таким образом нам удастся внести вклад в дело увековечения памяти всех погибших в Великой Отечественной войне, а также других войнах и военных конфликтах”, - сказал директор консульского департамента МИД РФ.Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>

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россия, европа, швеция, в мире