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В МИД назвали число российских воинских захоронений за рубежом - РИА Новости, 22.06.2025
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10:02 22.06.2025 (обновлено: 10:28 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/mid-2024593372.html
В МИД назвали число российских воинских захоронений за рубежом
В МИД назвали число российских воинских захоронений за рубежом - РИА Новости, 22.06.2025
В МИД назвали число российских воинских захоронений за рубежом
Более 22 тысяч российских воинских захоронений находится за рубежом в разных уголках планеты, большинство из них расположены в Европе и относятся к периоду... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:02:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Более 22 тысяч российских воинских захоронений находится за рубежом в разных уголках планеты, большинство из них расположены в Европе и относятся к периоду Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. “По нашим учетам, их насчитывается более 22 тысяч в 54 странах. Безусловно, большинство из них относятся к Великой Отечественной войне и расположены в странах Европы. При этом мы ни в коем случае не должны забывать о наших воинах, отдавших свои жизни за интересы России во все исторические периоды в разных уголках планеты. Это и захоронения русско-турецких войн XIX века, и Русско-японской и Первой мировой войн, и военных конфликтов второй половины ХХ века”, - рассказал собеседник агентства. По словам Климова, российские военные захоронения есть в Швеции, Вьетнаме, Китае, КНДР, Японии и целом ряде других государств. Вместе с тем, подчеркивает он, их число не является постоянным, поскольку благодаря инспекционным поездкам российских дипломатов, усилиям соотечественников и неравнодушных иностранных граждан обнаруживаются и новые места захоронения. “Рассчитываем в ближайшее время направить в Минобороны России обновленные реестры захоронений, содержащие информацию об их точном местонахождении, количестве захороненных, известных и неизвестных имен. Полагаем символичным, что эта всеобъемлющая информация будет передана в Минобороны России в год 80-летия Великой Победы. Надеемся, что таким образом нам удастся внести вклад в дело увековечения памяти всех погибших в Великой Отечественной войне, а также других войнах и военных конфликтах”, - сказал директор консульского департамента МИД РФ.Читайте полный текст интервью Алексея Климова &gt;&gt;
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россия, европа, швеция, в мире
Россия, Европа, Швеция, В мире
В МИД назвали число российских воинских захоронений за рубежом

МИД: более 22 тысяч российских воинских захоронений находится за рубежом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Более 22 тысяч российских воинских захоронений находится за рубежом в разных уголках планеты, большинство из них расположены в Европе и относятся к периоду Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
«
“По нашим учетам, их насчитывается более 22 тысяч в 54 странах. Безусловно, большинство из них относятся к Великой Отечественной войне и расположены в странах Европы. При этом мы ни в коем случае не должны забывать о наших воинах, отдавших свои жизни за интересы России во все исторические периоды в разных уголках планеты. Это и захоронения русско-турецких войн XIX века, и Русско-японской и Первой мировой войн, и военных конфликтов второй половины ХХ века”, - рассказал собеседник агентства.
По словам Климова, российские военные захоронения есть в Швеции, Вьетнаме, Китае, КНДР, Японии и целом ряде других государств. Вместе с тем, подчеркивает он, их число не является постоянным, поскольку благодаря инспекционным поездкам российских дипломатов, усилиям соотечественников и неравнодушных иностранных граждан обнаруживаются и новые места захоронения.
“Рассчитываем в ближайшее время направить в Минобороны России обновленные реестры захоронений, содержащие информацию об их точном местонахождении, количестве захороненных, известных и неизвестных имен. Полагаем символичным, что эта всеобъемлющая информация будет передана в Минобороны России в год 80-летия Великой Победы. Надеемся, что таким образом нам удастся внести вклад в дело увековечения памяти всех погибших в Великой Отечественной войне, а также других войнах и военных конфликтах”, - сказал директор консульского департамента МИД РФ.
Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>
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