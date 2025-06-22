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Алексей Климов: сохранение воинских захоронений за рубежом — приоритет МИД

Алексей Климов: сохранение воинских захоронений за рубежом — приоритет МИД - РИА Новости, 22.06.2025

Алексей Климов: сохранение воинских захоронений за рубежом — приоритет МИД

Глава консульского департамента МИД России Алексей Климов рассказал в интервью РИА Новости в День памяти и скорби о том, как министерство ведет работы по... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:00:00+03:00

2025-06-22T10:00:00+03:00

2025-06-22T10:00:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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Глава консульского департамента МИД России Алексей Климов рассказал в интервью РИА Новости в День памяти и скорби о том, как министерство ведет работы по сохранению российских воинских захоронений за рубежом, с какими трудностями сталкиваются дипломаты на местах, и о том, нужно ли переносить захоронения на территорию России.— Двадцать второго июня, в День памяти и скорби, в России вспоминают всех погибших в Великой Отечественной войне, замученных в фашистской неволе, умерших от голода и лишений. Какие мероприятия по увековечению памяти защитников Отечества выполняет МИД России за рубежом?— Безусловно, сохранение памяти о наших героических предках за пределами России является одной из приоритетных задач министерства. В нынешнем году, когда вся страна празднует 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, эта задача представляется особенно актуальной. Убежден, что наши усилия на этом направлении должны носить непрерывный, системный характер. Именно такой подход используем в консульском департаменте при реализации возложенных на нас полномочий в указанной области. В первую очередь, к ним относятся обеспечение через наши дипломатические представительства и консульские учреждения сохранности российских и советских воинских захоронений за рубежом, регулярный мониторинг их состояния, учет и паспортизация, вопросы реализации имеющихся международных соглашений в этой сфере. Эта работа ведется совместно с департаментом по увековечению памяти погибших при защите Отечества министерства обороны Российской Федерации и его представительствами при российских посольствах. Важнейшим направлением своей деятельности, которое носит в том числе глубокое личное измерение, также считаем работу с проживающими за границей ветеранами.— Как складывается ситуация с нашими воинскими захоронениями за рубежом? Не секрет, что власти некоторых недружественных России стран потворствуют русофобским нападкам на памятники нашим героям, препятствуют их ремонту и благоустройству.— Действительно, нашим коллегам в ряде иностранных государств приходится работать в весьма непростых условиях. Это касается и высылки дипломатов, и блокировки банковских счетов загранучреждений, и затягивания местными компетентными ведомствами процесса согласования ремонтно-восстановительных работ. Несмотря на это, продолжаем прилагать максимум усилий для достижения поставленных задач, используем все доступные инструменты и возможности.К ним относятся, в первую очередь, имеющиеся двусторонние соглашения с иностранными государствами, в соответствии с которыми стороны взяли на себя взаимные обязательства по обеспечению сохранности воинских захоронений. В настоящий момент имеется 14 действующих соглашений, 11 из которых – с недружественными странами. Считаем проведенную в свое время совместно с Минобороны России работу по их подготовке и заключению полностью оправданной. Несмотря на русофобский курс правительств большинства из стран-участниц этих соглашений, их положения, в основном, соблюдаются, по крайней мере в части, касающейся обеспечения неприкосновенности воинских захоронений.Другое дело, что некоторые наши контрагенты, к сожалению, пытаются избегать выполнения ряда взятых на себя обязательств, таких как регулярный уход за захоронениями, проведение ремонтно-восстановительных работ, своевременное устранение актов вандализма. Придаем важнейшее значение непрерывному мониторингу состояния наших военно-мемориальных объектов. Ежегодно российские дипломаты и консульские сотрудники посещают несколько сотен захоронений, фиксируют выявленные недостатки, доводят до сведения местных властей информацию о необходимости принятия соответствующих мер.— Но ведь не во всех случаях наши требования достигают необходимого эффекта?Как действуют наши дипломаты в этой ситуации?— В таких случаях, а также при отсутствии со страной пребывания профильного двустороннего соглашения, мероприятия по ремонту, восстановлению и благоустройству российских воинских захоронений осуществляются за счет российской стороны. Для этого из федерального бюджета МИД выделяется целевое финансирование, которое позволяет ежегодно восстанавливать около 200 объектов. По итогам 2024 года выполнены работы по ремонту, восстановлению, уходу и благоустройству 211 воинских кладбищ в 42 иностранных государствах. В текущем году запланирован ремонт и благоустройство 215 объектов в 44 странах.— Каких результатов удалось достичь на этом направлении в год 80-летия Победы?— В юбилейном году особое внимание уделяем приведению в порядок крупных, знаковых объектов. Так, в апреле состоялась торжественная церемония по случаю открытия после масштабных ремонтно-восстановительных мероприятий советского воинского захоронения в Венгрии (г. Сегед, 1 084 захороненных). К концу года планируется завершить совместный со словацкой стороной проект по комплексной реконструкции крупнейшего в Словакии советского воинского захоронения в г. Михаловце (17 648 захороненных).Кроме того, тесное взаимодействие в этой сфере ведется с партнерами по СНГ. В 2011 году в Душанбе было заключено Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках которого стороны взяли на себя обязательства по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и воинских памятников. На сегодняшний день с удовлетворением хотел бы отметить, что стороны добросовестно выполняют достигнутые договоренности, позитивно реагируют на соответствующие инициативы нашей страны, способствуют их реализации. Так, к празднованию Великой Победы нашими дипломатами в Азербайджане при поддержке местных властей была завершена комплексная реставрация всех имеющихся в этой стране советских госпитальных воинских захоронений. Власти казахстанского г. Тараза совместно с российским генконсульством в Алма-Ате прорабатывают вопрос о приведении в порядок обнаруженного соотечественниками кладбища советских воинов, умерших в эвакуационном госпитале. Уверены, что взаимодействие с нашими партнерами по СНГ будет и далее развиваться в позитивном ключе.— Известно, что многие наши граждане испытывают беспокойство относительно судьбы нашего военно-мемориального наследия за рубежом. Звучали инициативы о переносе советских воинских захоронений из иностранных государств на территорию России с тем, чтобы обезопасить их от проявлений варварства и исторического забвения. Какова позиция МИД по данному вопросу?— Безусловно, причины такой обеспокоенности вызывают у нас полное понимание. Это в очередной раз демонстрирует важность для всего нашего народа тематики увековечения памяти погибших при защите Отечества.При этом полагаем важным исходить из того, что российские воинские захоронения, монументы и памятники, расположенные в иностранных государствах, являются олицетворением героизма и мужества советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. Они наглядно демонстрируют роль СССР в освобождении Европы от коричневой чумы, являются немым укором для тех представителей недружественных России государств, которые ставят своей целью стереть из общественной памяти воплощенные в камне свидетельства беспримерного подвига наших героев. Перенос по инициативе российской стороны хотя бы одного воинского захоронения на территорию России создаст прецедент, которым могут воспользоваться власти недружественных государств для постановки вопроса о перезахоронении останков советских воинов со своих территорий.В этой связи полагаем, что поддержка указанных инициатив контрпродуктивна. Продолжим и далее самым внимательным образом следить за состоянием наших захоронений за границей. Видим в этой работе существенную часть государственной политики, проводимой в целях противодействия фальсификации истории и отрицанию освободительной миссии Красной Армии в Европе.— Сколько российских воинских захоронений находится за рубежом?— По нашим учетам, их насчитывается более 22 тысяч в 54 странах. Безусловно, большинство из них относятся к Великой Отечественной войне и расположены в странах Европы. При этом мы ни в коем случае не должны забывать о наших воинах, отдавших свои жизни за интересы России во все исторические периоды в разных уголках планеты. Это и захоронения русско-турецких войн XIX века, и Русско-японской и Первой мировой войн, и военных конфликтов второй половины ХХ века. Например, на учете находятся захоронения русских солдат в Швеции времен Северной войны 1700-1721 годов, моряков российского фрегата "Аврора" в Перу 1854 года. Также имеются российские воинские могилы и кладбища во Вьетнаме, Египте, Индонезии, Иране, Китае, КНДР, на Мадагаскаре, в Малайзии, Монголии, США, Таиланде, Тунисе, Турции, ЮАР и Японии. Подробная информация об указанных мемориальных объектах размещена на портале Минобороны России "Память народа" и на сайтах российских загранучреждений.Вместе с тем необходимо учитывать, что указанное количество не является постоянным. В ходе инспекционных поездок дипломатов, а также благодаря усилиям соотечественников и неравнодушных иностранных граждан обнаруживаются ранее неизвестные могилы. В таких случаях проводятся необходимые мероприятия по их учету и уточнению судеб погибших, а при необходимости – ремонт и благоустройство.В целях актуализации сведений о наших воинских захоронениях за рубежом и постановки всех без исключения объектов на государственный учет в текущем году проводится их комплексная инвентаризация во всех странах мира. По результатам масштабной работы, проведимойнашими посольствами и консульствами, рассчитываем в ближайшее время направить в Минобороны России обновленные реестры захоронений, содержащие информацию об их точном местонахождении, количестве захороненных, известных и неизвестных имен. Полагаем символичным, что эта всеобъемлющая информация будет передана в Минобороны России в год 80-летия Великой Победы. Надеемся, что таким образом нам удастся внести вклад в дело увековечения памяти всех погибших в Великой Отечественной войне, а также других войнах и военных конфликтах.— В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества не могу не спросить о проживающих за рубежом участниках Великой Отечественной войны. Какая работа проводится на данном направлении?— В настоящее время на территории иностранных государств проживает 4 935 российских граждан – ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Российские дипломаты находятся с ними в постоянном контакте и оказывают все возможное содействие. Ежегодно по поручению администрации президента Российской Федерации консульский департамент направляет нашим героям персональные поздравления от имени президента Российской Федерации с Днем Победы, а также с юбилейными датами рождения. Такие поздравления, а также памятные подарки и цветы вручаются ветеранам преимущественно руководством загранучреждений как в рамках праздничных мероприятий в посольствах и консульствах, так и на дому и по месту прохождения лечения и реабилитации, поскольку они находятся в весьма преклонном возрасте Кроме того, консульские сотрудники приняли активное участие во вручении участникам войны юбилейных медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".Наши ветераны проживают не только в странах СНГ, ближнего зарубежья, Европе, США, Канаде и Израиле, но и во всех уголках планеты, включая Австралию, Новою Зеландию и Японию, Аргентину и Панаму. Где бы они ни находились, и далее будем окружать их вниманием и заботой. Несмотря на все лишения, которые участникам войны довелось пережить в военные годы, они сохранили бодрость духа, активную жизненную позицию, истинный патриотизм, энергию и неиссякаемое жизнелюбие. Это вызывает неподдельное восхищение, ведь многие наши герои уже перешли столетний рубеж! Желаем всем ветеранам крепкого здоровья, благодарим за бессмертный подвиг и от всего сердца поздравляем с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Со своей стороны продолжим оказывать им всю необходимую поддержку, в том числе по консульским вопросам.

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интервью, интервью - авторы, россия, европа, сша, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне