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В МАГАТЭ заявили о возможности возвращения к диалогу с Ираном

В МАГАТЭ заявили о возможности возвращения к диалогу с Ираном - РИА Новости, 22.06.2025

В МАГАТЭ заявили о возможности возвращения к диалогу с Ираном

Окно возможностей для возвращения к диалогу и дипломатии в ситуации вокруг Ирана еще есть, если оно закроется, разрушения могут достичь немыслимых масштабов,... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T22:58:00+03:00

2025-06-22T22:58:00+03:00

2025-06-22T22:58:00+03:00

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ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Окно возможностей для возвращения к диалогу и дипломатии в ситуации вокруг Ирана еще есть, если оно закроется, разрушения могут достичь немыслимых масштабов, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, режим нераспространения ядерного оружия, служивший основой международной безопасности более полувека, оказался под угрозой. "Драматические события в Иране стали ещё более серьезными после ночных бомбардировок и потенциального расширения конфликта. У нас есть окно возможностей для возвращения к диалогу и дипломатии. Если это окно закроется, уровень насилия и разрушений может достичь немыслимых масштабов, а глобальный режим нераспространения, каким мы его знаем, может разрушиться", - сказал Гросси в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи. Трансляция его выступления велась на официальном портале ООН. Гендиректор агентства подчеркнул, что Ирану, Израилю и всему Ближнему Востоку нужен мир, и путь дипломатии все еще существует. "Мы должны вернуться за стол переговоров и позволить инспекторам МАГАТЭ, хранителям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), снова посетить ядерные объекты Ирана и провести учет запасов урана, включая особенно важные 400 килограммов урана, обогащенного до уровня 60%. Любое соглашение, любое урегулирование должно основываться на установлении фактов на месте. Это возможно только через инспекции МАГАТЭ", - заключил он. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/iran-2024692988.html

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