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В Крыму заявили, что украинские олигархи утратили активы на полуострове - РИА Новости, 22.06.2025
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03:31 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/krym-2024559662.html
В Крыму заявили, что украинские олигархи утратили активы на полуострове
В Крыму заявили, что украинские олигархи утратили активы на полуострове - РИА Новости, 22.06.2025
В Крыму заявили, что украинские олигархи утратили активы на полуострове
Украинские олигархи утратили активы в Крыму безвозвратно, национализация не имеет обратного пути, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T03:31:00+03:00
2025-06-22T03:31:00+03:00
республика крым
россия
ливадия
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Украинские олигархи утратили активы в Крыму безвозвратно, национализация не имеет обратного пути, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "Закон о национализации одностороннего порядка. Обратного пути он не имеет. Мы очень тщательно и выверенно к этому подходили", - сказал Константинов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия. ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250219/krym-2000306737.html
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республика крым
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республика крым, россия, ливадия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, в мире
Республика Крым, Россия, Ливадия, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Владимир Зеленский, В мире
В Крыму заявили, что украинские олигархи утратили активы на полуострове

Константинов: украинские олигархи утратили активы в Крыму безвозвратно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Константинов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Украинские олигархи утратили активы в Крыму безвозвратно, национализация не имеет обратного пути, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Закон о национализации одностороннего порядка. Обратного пути он не имеет. Мы очень тщательно и выверенно к этому подходили", - сказал Константинов.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Украинские олигархи не хотели выводить активы из Крыма, заявил Константинов
19 февраля, 15:11
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Ялта - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма, заявил Константинов
20 июня, 06:40
 
Республика КрымРоссияЛивадияВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Владимир ЗеленскийВ мире
 
 
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