https://ria.ru/20250622/krym-2024559662.html
В Крыму заявили, что украинские олигархи утратили активы на полуострове
В Крыму заявили, что украинские олигархи утратили активы на полуострове - РИА Новости, 22.06.2025
В Крыму заявили, что украинские олигархи утратили активы на полуострове
Украинские олигархи утратили активы в Крыму безвозвратно, национализация не имеет обратного пути, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T03:31:00+03:00
2025-06-22T03:31:00+03:00
2025-06-22T03:31:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Украинские олигархи утратили активы в Крыму безвозвратно, национализация не имеет обратного пути, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "Закон о национализации одностороннего порядка. Обратного пути он не имеет. Мы очень тщательно и выверенно к этому подходили", - сказал Константинов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия. ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250219/krym-2000306737.html
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024086978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, россия, ливадия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, в мире
Республика Крым, Россия, Ливадия, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Владимир Зеленский, В мире
В Крыму заявили, что украинские олигархи утратили активы на полуострове
Константинов: украинские олигархи утратили активы в Крыму безвозвратно