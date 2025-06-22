https://ria.ru/20250622/krym-2024559662.html

В Крыму заявили, что украинские олигархи утратили активы на полуострове

В Крыму заявили, что украинские олигархи утратили активы на полуострове - РИА Новости, 22.06.2025

В Крыму заявили, что украинские олигархи утратили активы на полуострове

Украинские олигархи утратили активы в Крыму безвозвратно, национализация не имеет обратного пути, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T03:31:00+03:00

2025-06-22T03:31:00+03:00

2025-06-22T03:31:00+03:00

республика крым

россия

ливадия

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

владимир зеленский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138875/07/1388750741_0:27:2528:1449_1920x0_80_0_0_16d46ff416aa52ad5eab4ab8584e56f1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Украинские олигархи утратили активы в Крыму безвозвратно, национализация не имеет обратного пути, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "Закон о национализации одностороннего порядка. Обратного пути он не имеет. Мы очень тщательно и выверенно к этому подходили", - сказал Константинов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия. ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250219/krym-2000306737.html

https://ria.ru/20250620/ukraina-2024086978.html

республика крым

россия

ливадия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, россия, ливадия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, в мире