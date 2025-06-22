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Кравцов рассказал о дополнениях к учебнику по истории для 10-11 классов - РИА Новости, 22.06.2025
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17:16 22.06.2025 (обновлено: 17:20 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/kravtsov-2024671640.html
Кравцов рассказал о дополнениях к учебнику по истории для 10-11 классов
Кравцов рассказал о дополнениях к учебнику по истории для 10-11 классов - РИА Новости, 22.06.2025
Кравцов рассказал о дополнениях к учебнику по истории для 10-11 классов
Дополнение, посвященное операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, может появиться уже в следующей редакции единого школьного учебника по... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:16:00+03:00
2025-06-22T17:20:00+03:00
общество
курская область
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дополнение, посвященное операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, может появиться уже в следующей редакции единого школьного учебника по истории для 10-11 классов, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Раздел единого школьного учебника по истории для 10-11 классов, посвященный специальной военной операции, будет дополнен информацией об операции по освобождению Курской области, сообщил министр. "Я думаю, в самое ближайшее время, я не исключаю что со следующего учебного года. В новой редакции будет отражена наша величайшая операция по освобождению Курской области, по освобождению Суджи", - сказал Кравцов. Единый учебник по истории для 10-11 классов был введен в школах с 1 сентября 2023 года. Кравцов сообщил, что новые учебники по истории для 5-7 классов появятся в школах с 1 сентября 2025 года. Вся линейка учебников с 5 по 11 класс начнет действовать с 1 сентября 2026 года.
https://ria.ru/20250622/putin-2024653492.html
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общество, курская область, россия, сергей кравцов
Общество, Курская область, Россия, Сергей Кравцов
Кравцов рассказал о дополнениях к учебнику по истории для 10-11 классов

Кравцов: тема операции в Курской области появится в следующей редакции учебника

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с редакторами государственной линейки учебников истории
Президент России Владимир Путин во время встречи с редакторами государственной линейки учебников истории - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с редакторами государственной линейки учебников истории
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дополнение, посвященное операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, может появиться уже в следующей редакции единого школьного учебника по истории для 10-11 классов, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Раздел единого школьного учебника по истории для 10-11 классов, посвященный специальной военной операции, будет дополнен информацией об операции по освобождению Курской области, сообщил министр.
"Я думаю, в самое ближайшее время, я не исключаю что со следующего учебного года. В новой редакции будет отражена наша величайшая операция по освобождению Курской области, по освобождению Суджи", - сказал Кравцов.
Единый учебник по истории для 10-11 классов был введен в школах с 1 сентября 2023 года. Кравцов сообщил, что новые учебники по истории для 5-7 классов появятся в школах с 1 сентября 2025 года. Вся линейка учебников с 5 по 11 класс начнет действовать с 1 сентября 2026 года.
Путин на встрече с главными редакторами учебников истории - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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ОбществоКурская областьРоссияСергей Кравцов
 
 
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