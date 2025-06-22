https://ria.ru/20250622/kravtsov-2024671640.html

Кравцов рассказал о дополнениях к учебнику по истории для 10-11 классов

Кравцов рассказал о дополнениях к учебнику по истории для 10-11 классов - РИА Новости, 22.06.2025

Кравцов рассказал о дополнениях к учебнику по истории для 10-11 классов

Дополнение, посвященное операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, может появиться уже в следующей редакции единого школьного учебника по... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T17:16:00+03:00

2025-06-22T17:16:00+03:00

2025-06-22T17:20:00+03:00

общество

курская область

россия

сергей кравцов

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дополнение, посвященное операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, может появиться уже в следующей редакции единого школьного учебника по истории для 10-11 классов, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Раздел единого школьного учебника по истории для 10-11 классов, посвященный специальной военной операции, будет дополнен информацией об операции по освобождению Курской области, сообщил министр. "Я думаю, в самое ближайшее время, я не исключаю что со следующего учебного года. В новой редакции будет отражена наша величайшая операция по освобождению Курской области, по освобождению Суджи", - сказал Кравцов. Единый учебник по истории для 10-11 классов был введен в школах с 1 сентября 2023 года. Кравцов сообщил, что новые учебники по истории для 5-7 классов появятся в школах с 1 сентября 2025 года. Вся линейка учебников с 5 по 11 класс начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

https://ria.ru/20250622/putin-2024653492.html

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общество, курская область, россия, сергей кравцов