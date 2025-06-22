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Церкви на Камчатке почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2025
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18:45 22.06.2025 (обновлено: 18:46 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/kamchatka-2024682642.html
Церкви на Камчатке почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Церкви на Камчатке почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2025
Церкви на Камчатке почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Камчатка колокольным звоном всех церквей почтила память погибших в Великой Отечественной войне, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T18:45:00+03:00
2025-06-22T18:46:00+03:00
общество
камчатка
ссср
ирина яровая
госдума рф
великая отечественная война (1941-1945)
день памяти и скорби
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Камчатка колокольным звоном всех церквей почтила память погибших в Великой Отечественной войне, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "В День памяти и скорби в 21.15 по Камчатскому времени - в 12.15 по московскому - одномоментно зазвонили все колокола церквей и храмов Камчатки как знак общей памяти, скорби и благодарности всем погибшим в Великой Отечественной войне", - сказала Яровая. По ее словам, этот колокольный звон, который слышно каждому жителю края, был призывом "замереть в едином созвучии благодарности и поминовения". Вице-спикер напомнила, что по ее инициативе в 2020 году законом установлена общероссийская минута молчания, которая проходит в одно время по всей стране - в 12.15 по московскому времени: именно в это время в 1941 году было официально объявлено о вероломном нападении на СССР, и все узнали, что началась война. По инициативе политика, впервые в этом году Камчатка сопроводила минуту молчания колокольным звоном всех церквей и храмов края. "Наш советский солдат-освободитель спас от фашизма не только свою землю, но и весь мир. И за это освобождение наша страна заплатила самую высокую цену - 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей, детей и стариков, разрушенные города и сожженные до тла деревни. И наша задача - сохранить навечно память об этом подвиге, донести священную благодарность до всех нынешних и будущих поколений", - добавила она. Яровая считает, что на Камчатке начинается новая традиция поминовения и благодарности в День памяти и скорби. "Предлагаем присоединиться к ней всем регионам нашей страны", - подытожила парламентарий.
https://ria.ru/20250622/data--2024604178.html
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общество, камчатка, ссср, ирина яровая, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945), день памяти и скорби, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, 22 июня - день памяти и скорби, день памяти и скорби в россии
Общество, Камчатка, СССР, Ирина Яровая, Госдума РФ, Великая Отечественная война (1941-1945), День памяти и скорби, День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, 22 июня - День памяти и скорби, День памяти и скорби в России
Церкви на Камчатке почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Камчатка колокольным звоном почтила память погибших в Великой Отечественной

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКолокольня в храме
Колокольня в храме - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Колокольня в храме . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Камчатка колокольным звоном всех церквей почтила память погибших в Великой Отечественной войне, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«
"В День памяти и скорби в 21.15 по Камчатскому времени - в 12.15 по московскому - одномоментно зазвонили все колокола церквей и храмов Камчатки как знак общей памяти, скорби и благодарности всем погибшим в Великой Отечественной войне", - сказала Яровая.
По ее словам, этот колокольный звон, который слышно каждому жителю края, был призывом "замереть в едином созвучии благодарности и поминовения". Вице-спикер напомнила, что по ее инициативе в 2020 году законом установлена общероссийская минута молчания, которая проходит в одно время по всей стране - в 12.15 по московскому времени: именно в это время в 1941 году было официально объявлено о вероломном нападении на СССР, и все узнали, что началась война.
По инициативе политика, впервые в этом году Камчатка сопроводила минуту молчания колокольным звоном всех церквей и храмов края.
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"Наш советский солдат-освободитель спас от фашизма не только свою землю, но и весь мир. И за это освобождение наша страна заплатила самую высокую цену - 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей, детей и стариков, разрушенные города и сожженные до тла деревни. И наша задача - сохранить навечно память об этом подвиге, донести священную благодарность до всех нынешних и будущих поколений", - добавила она.
Яровая считает, что на Камчатке начинается новая традиция поминовения и благодарности в День памяти и скорби. "Предлагаем присоединиться к ней всем регионам нашей страны", - подытожила парламентарий.
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