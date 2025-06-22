https://ria.ru/20250622/kamchatka-2024682642.html

Церкви на Камчатке почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Церкви на Камчатке почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2025

Церкви на Камчатке почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Камчатка колокольным звоном всех церквей почтила память погибших в Великой Отечественной войне, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T18:45:00+03:00

2025-06-22T18:45:00+03:00

2025-06-22T18:46:00+03:00

общество

камчатка

ссср

ирина яровая

госдума рф

великая отечественная война (1941-1945)

день памяти и скорби

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Камчатка колокольным звоном всех церквей почтила память погибших в Великой Отечественной войне, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "В День памяти и скорби в 21.15 по Камчатскому времени - в 12.15 по московскому - одномоментно зазвонили все колокола церквей и храмов Камчатки как знак общей памяти, скорби и благодарности всем погибшим в Великой Отечественной войне", - сказала Яровая. По ее словам, этот колокольный звон, который слышно каждому жителю края, был призывом "замереть в едином созвучии благодарности и поминовения". Вице-спикер напомнила, что по ее инициативе в 2020 году законом установлена общероссийская минута молчания, которая проходит в одно время по всей стране - в 12.15 по московскому времени: именно в это время в 1941 году было официально объявлено о вероломном нападении на СССР, и все узнали, что началась война. По инициативе политика, впервые в этом году Камчатка сопроводила минуту молчания колокольным звоном всех церквей и храмов края. "Наш советский солдат-освободитель спас от фашизма не только свою землю, но и весь мир. И за это освобождение наша страна заплатила самую высокую цену - 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей, детей и стариков, разрушенные города и сожженные до тла деревни. И наша задача - сохранить навечно память об этом подвиге, донести священную благодарность до всех нынешних и будущих поколений", - добавила она. Яровая считает, что на Камчатке начинается новая традиция поминовения и благодарности в День памяти и скорби. "Предлагаем присоединиться к ней всем регионам нашей страны", - подытожила парламентарий.

https://ria.ru/20250622/data--2024604178.html

https://ria.ru/20250622/pamyat-2024628571.html

камчатка

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