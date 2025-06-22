https://ria.ru/20250622/kadry-2024640476.html

Опубликованы новые кадры с Путиным из кулуаров ПМЭФ

Опубликованы новые кадры с Путиным из кулуаров ПМЭФ - РИА Новости, 22.06.2025

Опубликованы новые кадры с Путиным из кулуаров ПМЭФ

Опубликованы новые кадры из кулуаров прошедшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на них видно, как президент РФ Владимир Путин “на... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T14:34:00+03:00

2025-06-22T14:34:00+03:00

2025-06-22T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Опубликованы новые кадры из кулуаров прошедшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на них видно, как президент РФ Владимир Путин “на ногах” пообщался со своими зарубежными коллегами, принявшими участие в форуме, и модератором пленарной сессии, журналистом из ОАЭ Надимом Кутейшем. Перед началом пленарной сессии ПМЭФ Путин в кулуарах встретился с модератором мероприятия Кутейшем, кадры опубликовал тележурналист “России 1” Павел Зарубин. В их беседе также принял участие сын короля Бахрейна, советник по национальной безопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа. “Вы готовы?” - спросил Путин у Кутейша. “Мы с принцем готовы”, - отметил Путин и пошутил, что модератор будет на них “нападать” во время пленарной сессии. Также они обсудили состоявшийся саммит БРИКС в Казани и развитие Татарстана. Кроме того, были показаны кадры встречи Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто и вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном. “Я знаю, что у вас большая программа, работаете больше нас”, - сказал Путин китайскому коллеге во время встречи. В ходе разговора вице-премьер Госсовета КНР сказал, что Россия и Китай - самые близкие друзья. “Так и есть. У нас очень хороший разговор состоялся с председателем (КНР Си Цзиньпином - ред.) вчера (19 июня - ред.)”, - подчеркнул Путин. Были опубликованы и кадры того, как Путин провожал своих коллег после ПМЭФ. Прабово Субианто во время рукопожатия выразил надежду, что Путин посетит Индонезию. “Спасибо большое! Вы всегда у нас желанный гость”, - ответил Путин. Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/pmef-2024319845.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024403020.html

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китай, россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто, павел зарубин, брикс