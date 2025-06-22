https://ria.ru/20250622/iran-2024709540.html

Эксперт указал на важность встречи по Ирану в Москве

Эксперт указал на важность встречи по Ирану в Москве - РИА Новости, 22.06.2025

Эксперт указал на важность встречи по Ирану в Москве

Визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи на переговоры с российскими партнерами имеет большое значение для прогнозирования характера ответных действий Тегерана на... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:36:00+03:00

2025-06-22T23:36:00+03:00

2025-06-22T23:36:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июн - РИА Новости. Визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи на переговоры с российскими партнерами имеет большое значение для прогнозирования характера ответных действий Тегерана на агрессивные действия США, сообщил РИА Новости аргентинский эксперт по международным отношениям Кристиан Ламеса. "Встреча министра иностранных дел Ирана c (представителями – ред.) российского правительства, несомненно, очень важна. Выработанные в ее ходе решения позволят попытаться предсказать, какие ответные действия, помимо недавних ударов по целям в Тель-Авиве и Хайфе, Иран может предпринять в ответ на внезапную агрессию Вашингтона", - заявил он. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

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