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Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран - РИА Новости, 22.06.2025
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22:40 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024704331.html
Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран
Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран - РИА Новости, 22.06.2025
Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран и вести диалог со всеми сторонами, чтобы содействовать защите ядерных... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T22:40:00+03:00
2025-06-22T22:40:00+03:00
в мире
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ООН, 22 июн - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран и вести диалог со всеми сторонами, чтобы содействовать защите ядерных объектов. "Я готов немедленно отправиться (в Иран - ред.) и взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами, чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и дальнейшее мирное использование ядерных технологий в соответствии с мандатом Агентства", – сказал Гросси в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи.
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в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран

Гросси заявил о готовности выехать в Иран для содействия защите ядерных объектов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ООН, 22 июн - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран и вести диалог со всеми сторонами, чтобы содействовать защите ядерных объектов.
"Я готов немедленно отправиться (в Иран - ред.) и взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами, чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и дальнейшее мирное использование ядерных технологий в соответствии с мандатом Агентства", – сказал Гросси в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
МАГАТЭ сообщило о разрушениях в Исфахане, Фордо и Натанзе
Вчера, 22:37
 
В миреИранРафаэль ГроссиМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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