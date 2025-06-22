https://ria.ru/20250622/iran-2024704331.html

Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран

Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран - РИА Новости, 22.06.2025

Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран и вести диалог со всеми сторонами, чтобы содействовать защите ядерных... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T22:40:00+03:00

2025-06-22T22:40:00+03:00

2025-06-22T22:40:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ООН, 22 июн - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран и вести диалог со всеми сторонами, чтобы содействовать защите ядерных объектов. "Я готов немедленно отправиться (в Иран - ред.) и взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами, чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и дальнейшее мирное использование ядерных технологий в соответствии с мандатом Агентства", – сказал Гросси в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи.

https://ria.ru/20250622/magate-2024704040.html

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