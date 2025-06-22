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Турция выразила готовность принять переговоры по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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21:03 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024696365.html
Турция выразила готовность принять переговоры по Ирану
Турция выразила готовность принять переговоры по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Турция выразила готовность принять переговоры по Ирану
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Анкары принять у себя переговоры на фоне атак США по Ирану, возник риск худшего сценария, заявил... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T21:03:00+03:00
2025-06-22T21:03:00+03:00
в мире
иран
сша
турция
омер челик
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АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Анкары принять у себя переговоры на фоне атак США по Ирану, возник риск худшего сценария, заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик. "После нападения Израиля на Иран наш президент (Эрдоган - ред.) встретился с региональными и мировыми лидерами в рамках широких дипломатических контактов. В этом контексте он решительно подчеркнул, что стол переговоров - единственная площадка для решения проблемы. Наш президент выразил готовность Турции содействовать и принимать у себя все виды мирной дипломатии. После нападения США на ядерные объекты Ирана возникла опасность дальнейшего распространения конфликтов в нашем регионе", - написал Челик в соцсети Х. По его словам, дальнейшее распространение конфликтов может привести к самым худшим сценариям. "Призыв нашего президента вернуться за стол переговоров и разработанные Турцией на этой основе рамки - единственное решение. Оценки нашего президента с самого начала событий оправдались. С этого момента стол переговоров должен стать основой", - отметил Челик. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
https://ria.ru/20250622/iran-2024692988.html
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в мире, иран, сша, турция, омер челик
В мире, Иран, США, Турция, Омер Челик
Турция выразила готовность принять переговоры по Ирану

Эрдоган выразил готовность принять переговоры по Ирану в Турции

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Анкары принять у себя переговоры на фоне атак США по Ирану, возник риск худшего сценария, заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик.
"После нападения Израиля на Иран наш президент (Эрдоган - ред.) встретился с региональными и мировыми лидерами в рамках широких дипломатических контактов. В этом контексте он решительно подчеркнул, что стол переговоров - единственная площадка для решения проблемы. Наш президент выразил готовность Турции содействовать и принимать у себя все виды мирной дипломатии. После нападения США на ядерные объекты Ирана возникла опасность дальнейшего распространения конфликтов в нашем регионе", - написал Челик в соцсети Х.
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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По его словам, дальнейшее распространение конфликтов может привести к самым худшим сценариям.
"Призыв нашего президента вернуться за стол переговоров и разработанные Турцией на этой основе рамки - единственное решение. Оценки нашего президента с самого начала событий оправдались. С этого момента стол переговоров должен стать основой", - отметил Челик.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.
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Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
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