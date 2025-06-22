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Удары США по Ирану грубо нарушают международное право, заявил МИД России

Удары США по Ирану грубо нарушают международное право, заявил МИД России - РИА Новости, 22.06.2025

Удары США по Ирану грубо нарушают международное право, заявил МИД России

Удары США по ядерным объектам в Иране грубо нарушают международное право, заявил МИД России. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T13:50:00+03:00

2025-06-22T13:50:00+03:00

2025-06-22T14:29:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Удары США по ядерным объектам в Иране грубо нарушают международное право, заявил МИД России."Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН", — отметило ведомство на своем сайте.Позиция России:Атака США на ИранРеакция в миреАтаку США уже раскритиковали на международном уровне:Что пишут зарубежные СМИОбострение ирано-израильского конфликта

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"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ". 2025-06-22T13:50 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, иран, россия, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране