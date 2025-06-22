США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана

МИД ИРИ: США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам
- Вашингтон доказал, что не придерживается каких-либо правил;
- США несут ответственность за опасные последствия атаки;
- нападение показало, что они принимали участие и в планировании первоначального удара Израиля по Ирану;
- молчание мирового сообщества создаст беспрецедентную угрозу.
Атака США на Иран
- Утром 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
- Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана.
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
- По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир.
- Глава МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- По данным NBC, Белый дом готовится к ответному удару, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
- В Иране не зафиксировали утечек радиоактивных материалов после атаки США, эту информацию подтвердило МАГАТЭ.
- В Организации по атомной энергии Ирана подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
- Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
Реакция в мире
- генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности;
- глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья: это "безответственный акт", нарушающий нормы международного права;
- МИД Венесуэлы назвал авиаудары по иранским ядерным объектам прямой угрозой миру;
- глава комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед считает, что Трамп совершил военное преступление;
- действия главы Белого дома осудило и правительство Ирака;
- сенатор-демократ Крис Мерфи призвал конгресс проголосовать за проект о лишении Трампа полномочий втягивать США в конфликт;
- конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк отметила, что произошедшее — обоснование для импичмента;
- конгрессмен-республиканец Томас Масси подчеркнул, что действия Вашингтона противоречат Конституции США.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
- Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
- Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.
Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.
Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.
Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.
В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.
В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.
После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.
После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.
В Хайфе загорелась электростанция.
В Хайфе загорелась электростанция.
На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.
На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.
КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.
Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.
Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.
Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.
Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.
В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.
После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.
В Хайфе загорелась электростанция.
На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.
КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.
Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
- Стороны конфликта обмениваются ударами несколько раз в день.
- С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
- В Иране сообщали о более чем 400 погибших мирных жителях и свыше трех тысяч пострадавших.
- В Израиле заявили, что погибли более 20 человек, свыше 1200 получили ранения.
- Тель-Авив грозит вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана.
- Тегеран намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.