https://ria.ru/20250622/iran-2024580636.html

США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана

США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 22.06.2025

США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана

США начали войну, ударив по иранским ядерным объектам, заявил МИД Исламской Республики Иран. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:47:00+03:00

2025-06-22T08:47:00+03:00

2025-06-22T18:31:00+03:00

в мире

иран

сша

удар сша по ядерным объектам в иране

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

израиль

антониу гутерреш

аббас аракчи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024580109_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_479f8f23df52df178addb8eb69241dab.jpg

ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. США начали войну, ударив по иранским ядерным объектам, заявил МИД Исламской Республики Иран."Мир не должен забывать, что это были именно США, кто во время дипломатического процесса, предав дипломатию, поддержал агрессивные и вероломные действия Израиля, и сейчас, довершая нарушение закона и дополняя преступления сионистского режима, начал против Ирана опасную войну", — подчеркнули в ведомстве.Как отметили в министерстве:Атака США на ИранРеакция в миреАтаку США уже раскритиковали на международном уровне:Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250622/megabomba-2024577826.html

https://ria.ru/20250622/ssha-2024574269.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20250622/husity-2024572992.html

https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T08:47 true PT0M33S

"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ". 2025-06-22T08:47 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, удар сша по ядерным объектам в иране, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, антониу гутерреш, аббас аракчи, дональд трамп, магатэ