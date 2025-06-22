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Спикер Джонсон рассказал о цели удара США по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
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03:54 22.06.2025 (обновлено: 08:34 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024560735.html
Спикер Джонсон рассказал о цели удара США по ядерным объектам Ирана
Спикер Джонсон рассказал о цели удара США по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
Спикер Джонсон рассказал о цели удара США по ядерным объектам Ирана
Спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон в воскресенье заявил, что президент США Дональд Трамп перед решением нанести удары по Ирану якобы дал иранскому... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T03:54:00+03:00
2025-06-22T08:34:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон в воскресенье заявил, что президент США Дональд Трамп перед решением нанести удары по Ирану якобы дал иранскому правительству "каждую возможность для заключения сделки", но Тегеран отказался от "ядерного разоружения".Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана."Военные операции в Иране должны служить четким напоминанием нашим противникам и союзникам, что президент Трамп имеет в виду то, что говорит. Президент дал лидеру Ирана все возможности заключить сделку, но Иран отказался взять на себя обязательства по соглашению о ядерном разоружении. Президент Трамп был последователен и ясен в том, что не будет терпеть Иран, вооруженный ядерным оружием. Эта позиция теперь реализуется с силой, точностью и ясностью", - говорится в заявлении Джонсона.Удары США по объектам Ирана преследовали цель не допустить появления у последнего "самого смертоносного оружия" на планете, отметил он.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024559240.html
https://ria.ru/20250622/pentagon-2024560354.html
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в мире, сша, иран, дональд трамп, израиль, майк джонсон, рафаэль гросси, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Израиль, Майк Джонсон, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Спикер Джонсон рассказал о цели удара США по ядерным объектам Ирана

Джонсон: удары по Ирану призваны не допустить появления у него ядерного оружия

© Кадр видео из соцсетейУдар по ядерному комплексу в Араке
Удар по ядерному комплексу в Араке - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Удар по ядерному комплексу в Араке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон в воскресенье заявил, что президент США Дональд Трамп перед решением нанести удары по Ирану якобы дал иранскому правительству "каждую возможность для заключения сделки", но Тегеран отказался от "ядерного разоружения".
Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп назвал удары США по Ирану историческим моментом
Вчера, 03:23
"Военные операции в Иране должны служить четким напоминанием нашим противникам и союзникам, что президент Трамп имеет в виду то, что говорит. Президент дал лидеру Ирана все возможности заключить сделку, но Иран отказался взять на себя обязательства по соглашению о ядерном разоружении. Президент Трамп был последователен и ясен в том, что не будет терпеть Иран, вооруженный ядерным оружием. Эта позиция теперь реализуется с силой, точностью и ясностью", - говорится в заявлении Джонсона.
Удары США по объектам Ирана преследовали цель не допустить появления у последнего "самого смертоносного оружия" на планете, отметил он.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Пентагон переадресовал вопрос об атаке на Иран в Белый дом
Вчера, 03:51
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Здание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Иран сменил тактику в противостоянии с Израилем, сообщили СМИ
21 июня, 17:16
 
В миреСШАИранДональд ТрампИзраильМайк ДжонсонРафаэль ГроссиМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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