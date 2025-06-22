https://ria.ru/20250622/indiya-2024510608.html

"Индия, куда лезешь?" и "Австралия, тебя обманули"

"Индия, куда лезешь?" и "Австралия, тебя обманули" - РИА Новости, 22.06.2025

"Индия, куда лезешь?" и "Австралия, тебя обманули"

Человек по имени Эшли Теллис учит Индию, как ей жить и с кем дружить. Вообще-то, перед нами хоть и типичная, но замечательная публикация (в американском журнале РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:00:00+03:00

2025-06-22T08:00:00+03:00

2025-06-22T08:01:00+03:00

аналитика

индия

австралия

фонд карнеги

aukus

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Человек по имени Эшли Теллис учит Индию, как ей жить и с кем дружить. Вообще-то, перед нами хоть и типичная, но замечательная публикация (в американском журнале Foreign Affairs), и замечательна она своей искренностью, если не сказать хуже — простотой. А если сразу после нее прочесть другую статью — про то, с кем дружить Австралии, — то эффект будет мощный. Но про Австралию поговорим чуть ниже.Эшли Теллис (ныне — из злобно-либерального Фонда Карнеги*), может, и не знаменитость, но он в начале 2000-х держал в руках госдепартаментский руль в одной очень интересной истории, когда США решили "простить" Индии ее внезапный ядерный статус и начали процесс приручения азиатской державы. И вот теперь этот человек мрачно заявляет: не того хотели, что сейчас видим.Это похоже на сенсацию примерно десятилетней давности, когда несколько вот таких американских мыслителей честно признали: стратегия длиной в четверть века в отношении Китая провалилась. Китай не стал частью, или союзником, или партнером Запада. А стал стратегическим конкурентом. С этого горького стенания начался системный поворот всей политики США не то что в Азии, а в мире.Теллис не первый, кто говорит: и с Индией такая же история, не те люди у власти, не туда идут. "Туда" — это к безоговорочному союзу с США, а не к какой-то там многополярности и вашей нынешней "стратегической автономии". И это не первый человек, кто гнет всю Индию (почти полтора миллиарда человек) к земле, всячески понижая ее самооценку: да какая из вас держава, куда лезете? Название статьи "Индийские великодержавные заблуждения" и дальше по тексту — обо всем плохом, что в стране есть.Надо вспомнить, что не зря сейчас все заинтересовались Индией. По самым разным оценкам, мир вступил в десятилетие скромности и сдержанности, бешеный экономический подъем тормозится, и единственная страна, которой светит рост в шесть процентов каждый год, — это как раз Индия. За ней Индонезия, а прочие (даже Китай) будут позади. И в самой Индии это, разумеется, знают, гордятся и готовятся.И тут выходит Эшли Теллис и говорит, что сколько слона не корми, дракон все равно больше. Китайская экономика сейчас в пять раз больше индийской, и даже если слон будет выдавать свои шесть процентов, то дракон к середине столетия все равно останется вдвое сильнее.Цифры можно оспорить, но дальше проговаривается прямым текстом суть всей политики США в отношении Индии: вы нужны нам, чтобы сдерживать Китай и всячески его задирать, а мы нужны вам — так как Китай вас сильнее, и задирать его вам опасно. Смотрите ниже нечто похожее насчет Австралии. Но сначала одна мелочь.Эта мелочь — концовка статьи после долгой критики нынешних властей Дели по поводу их идеологии и внутренней политики: вы теперь, граждане, стали как трампистская Америка, а с ней вам все будет еще хуже — никаких общих либеральных ценностей, один голый расчет интересов. А интерес один: давить Китай. Вот так все стало сложно и грустно на американо-индийском треке.Итак, Индии сообщают, что она лезет не туда, а надо бы вести себя как… ну, к примеру, Австралия. И вроде бы какое она имеет отношение к Индии? А такое, что здесь у нас олицетворение того, куда тянут индийцев. Так сказать, готовый продукт общения с "правильными" партнерами. Австралия — она западнее любого Запада по множеству параметров, в том числе военному (то есть по части союзничества с США). И вот вам прекрасный эпизод этой дружбы в изложении человека калибром куда крупнее Эшли Теллиса.Пишет (в гонконгской South China Morning Post) Гарет Эванс, министр иностранных дел Австралии (1988-1996), отец-основатель АТЭС и т. д. Пишет о том, как же его стране повезло, что на глазах разваливается проект AUKUS (Австралия — Великобритания — США), который, в сущности, сводился к тому, чтобы австралийцы обзавелись минимум восемью атомными субмаринами в предстоящие три десятилетия и (смотри выше) "сдерживали" бы с их помощью Китай.И тут приходит трамповская команда и начинает разгребать завалы, в том числе назначает проверку проекта AUKUS и сажает на это дело замминистра обороны Элбриджа Колби, известного тем, что данный проект считает полным бредом. И вот сегодня Эванс утешает публику: деньги целее будут, Австралию ведь склоняли вложить миллиарды долларов в американские и британские верфи, которые нуждаются в инвестициях и технологическом перевооружении. Дальше (в стиле Трампа) потребовали бы от Австралии увеличить ее вклад, еще дальше — оказалось бы, что через три десятилетия война будет совсем другой и подлодки эти не сильно нужны.И — две мысли от Эванса, как будто специально предназначенные для индийской аудитории. Первая: "У меня на посту министра был собственный опыт работы в качестве младшего союзника США в остром конфликте — первой войне в Заливе в 1991 году — и мои воспоминания не сильно приятны". И вторая мысль: безумная ирония содержится в том, что Австралия должна была потратить громадные деньги, чтобы приобрести нечто для защиты от военных угроз, которые должны были у нас возникнуть как раз вследствие того, что мы это нечто приобретаем.И все это — для поддержки США, причем без всякой гарантии их поддержки в случае, если нам вдруг она потребуется.В общем, хорошие статьи, полезные. Помогают понять, что в нашем мире перетряхивается все старье, которое совсем недавно считалось нужным. Летит пыль и сдохшая мошкара, кто-то огорчается, кто-то сердится, большинство старается наблюдать за процессом в отдалении. И всем интересно, что же за мир возникнет в итоге.* Деятельность организации признана нежелательной в России.

https://ria.ru/20250514/mir-2016698015.html

https://ria.ru/20250427/indiya-2013614059.html

https://ria.ru/20250424/kitay-2013053309.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

https://ria.ru/20250613/transformatsiya-2022536644.html

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аналитика, индия, австралия, фонд карнеги, aukus, сша