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Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби

Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2025

Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби

Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На рассвете фашистская Германия напала на Советский Союз. Первые удары пришлись на города Украины, Белоруссии и Прибалтики.

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видео

ссср

германия

украина

свеча памяти

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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Война длилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней. Немецкие оккупанты разрушили почти две тысячи городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень.

ссср

германия

украина

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Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На рассвете фашистская Германия напала на Советский Союз. Первые удары пришлись на города Украины, Белоруссии и Прибалтики. Война длилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней. Немецкие оккупанты разрушили почти две тысячи городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень. 2025-06-22T11:18 true PT1M26S

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видео, ссср, германия, украина, свеча памяти, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, видео