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Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби
Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2025
Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби
Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На рассвете фашистская Германия напала на Советский Союз. Первые удары пришлись на города Украины, Белоруссии и Прибалтики.
2025-06-22T11:18:00+03:00
2025-06-22T11:18:00+03:00
2025-06-22T22:24:00+03:00
видео
ссср
германия
украина
свеча памяти
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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Война длилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней. Немецкие оккупанты разрушили почти две тысячи городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень.
ссср
германия
украина
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Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На рассвете фашистская Германия напала на Советский Союз. Первые удары пришлись на города Украины, Белоруссии и Прибалтики. Война длилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней. Немецкие оккупанты разрушили почти две тысячи городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень.
2025-06-22T11:18
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РИА Новости
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видео, ссср, германия, украина, свеча памяти, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
Видео, СССР, Германия, Украина, Свеча памяти, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби
Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На рассвете фашистская Германия напала на Советский Союз. Первые удары пришлись на города Украины, Белоруссии и Прибалтики.