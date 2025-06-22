https://ria.ru/20250622/dagestan-2024710028.html

Экс-руководителя госучреждении в Дагестане арестовали за взятку

Экс-руководителя госучреждении в Дагестане арестовали за взятку - РИА Новости, 22.06.2025

Экс-руководителя госучреждении в Дагестане арестовали за взятку

Бывший руководитель дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана (госучреждение, подведомственное минстрою региона) арестован по подозрению РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:39:00+03:00

2025-06-22T23:39:00+03:00

2025-06-22T23:39:00+03:00

происшествия

республика дагестан

россия

взятка

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МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Бывший руководитель дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана (госучреждение, подведомственное минстрою региона) арестован по подозрению в получении взятки в сумме более 7 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики. "Согласно поступившему в суд материалу, подозреваемый, занимая должность исполняющего обязанности директора ГКУ Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика", в период с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года получил в несколько перечислений на банковские счета подставных лиц от заинтересованного лица взятку в общей сложности в размере более 7 миллионов рублей… Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 августа", – говорится в сообщении. По данным следствия, деньги чиновнику были переданы за способствование в получении положительного заключения государственной экспертизы по застраиваемому объекту – дому культуры в селе Сергокала. Как сообщил РИА Новости источник в судебной системе, подозреваемый – Магомедтагир Тагиров.

https://ria.ru/20250621/istochnik-2024512735.html

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происшествия, республика дагестан, россия, взятка