https://ria.ru/20250622/chernyshenko-2024576277.html

Чернышенко рассказал об уменьшении нагрузки на российских учителей

Чернышенко рассказал об уменьшении нагрузки на российских учителей - РИА Новости, 22.06.2025

Чернышенко рассказал об уменьшении нагрузки на российских учителей

Нагрузка на российских учителей будет естественным образом снижаться, Рособрнадзор и Минпросвещения России провели большую работу в этом направлении, сообщил... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:07:00+03:00

2025-06-22T08:07:00+03:00

2025-06-22T15:15:00+03:00

общество

пмэф-2025

дмитрий чернышенко

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Нагрузка на российских учителей будет естественным образом снижаться, Рособрнадзор и Минпросвещения России провели большую работу в этом направлении, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ."Рособрнадзор вместе с Минпросвещения провели очень большую работу и сократили буквально в разы (нагрузку. — При. ред.): в системе высшего образования у преподавателей до пяти документов всего нужно будет обязательно для подачи, в системе СПО (среднее профессиональное образование. — Прим. ред.) — до четырех. Поэтому здесь, конечно, нагрузка на учителей будет естественным образом уменьшаться", — сказал зампред правительства.Он добавил, что излишняя бюрократизация была серьезной проблемой для учителей. "Огромное количество ведомств посылали дублирующие запросы. Сейчас здесь порядок навели", — заключил вице-премьер.Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/putin-2024123433.html

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общество, дмитрий чернышенко, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)