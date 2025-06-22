Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал об уменьшении нагрузки на российских учителей - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
08:07 22.06.2025 (обновлено: 15:15 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/chernyshenko-2024576277.html
Чернышенко рассказал об уменьшении нагрузки на российских учителей
Чернышенко рассказал об уменьшении нагрузки на российских учителей - РИА Новости, 22.06.2025
Чернышенко рассказал об уменьшении нагрузки на российских учителей
Нагрузка на российских учителей будет естественным образом снижаться, Рособрнадзор и Минпросвещения России провели большую работу в этом направлении, сообщил... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:07:00+03:00
2025-06-22T15:15:00+03:00
общество
пмэф-2025
дмитрий чернышенко
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024227408_0:138:3058:1858_1920x0_80_0_0_1d46821f31f6473849d98c8faed61ec9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Нагрузка на российских учителей будет естественным образом снижаться, Рособрнадзор и Минпросвещения России провели большую работу в этом направлении, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ.&quot;Рособрнадзор вместе с Минпросвещения провели очень большую работу и сократили буквально в разы (нагрузку. — При. ред.): в системе высшего образования у преподавателей до пяти документов всего нужно будет обязательно для подачи, в системе СПО (среднее профессиональное образование. — Прим. ред.) — до четырех. Поэтому здесь, конечно, нагрузка на учителей будет естественным образом уменьшаться&quot;, — сказал зампред правительства.Он добавил, что излишняя бюрократизация была серьезной проблемой для учителей. "Огромное количество ведомств посылали дублирующие запросы. Сейчас здесь порядок навели", — заключил вице-премьер.Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/putin-2024123433.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024227408_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_4e027264110083d0b85c872990876444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий чернышенко, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, ПМЭФ-2025, Дмитрий Чернышенко, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Чернышенко рассказал об уменьшении нагрузки на российских учителей

Чернышенко: нагрузка на российских учителей будет уменьшаться

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025
Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Нагрузка на российских учителей будет естественным образом снижаться, Рособрнадзор и Минпросвещения России провели большую работу в этом направлении, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ.
«

"Рособрнадзор вместе с Минпросвещения провели очень большую работу и сократили буквально в разы (нагрузку. — При. ред.): в системе высшего образования у преподавателей до пяти документов всего нужно будет обязательно для подачи, в системе СПО (среднее профессиональное образование. — Прим. ред.) — до четырех. Поэтому здесь, конечно, нагрузка на учителей будет естественным образом уменьшаться", — сказал зампред правительства.

Он добавил, что излишняя бюрократизация была серьезной проблемой для учителей. "Огромное количество ведомств посылали дублирующие запросы. Сейчас здесь порядок навели", — заключил вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Чернышенко рассказал о стратегии развития образования до 2036 года
20 июня, 10:23
 
ПМЭФ-2025ОбществоДмитрий ЧернышенкоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала